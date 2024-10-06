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سفلتة المنطقة المركزية بالشقيق

10/6/2024 2:45:28 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية الشقيق، شمال منطقة جازان، في أعمال السفلتة بالمنطقة المركزية، وبمساحة أكثر من 20 ألف م2.
وأوضح رئيس البلدية المهندس يحيى شافعي لـ((الوطن))، أن أعمال السفلتة تستهدف المنطقة المركزية؛ الشارع العام من الإشارة وإلى الكوبري، وفي المسارين، وبأكثر من 20 ألف م2، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية المستقبلية ضمن أعمال السفلتة لداخل أحياء

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