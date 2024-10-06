سفلتة المنطقة المركزية بالشقيق
التاريخ
10/6/2024 2:45:28 PM
(MENAFN
- Al Watan)
شرعت بلدية الشقيق، شمال منطقة جازان، في أعمال السفلتة بالمنطقة المركزية، وبمساحة أكثر من 20 ألف م2.
وأوضح رئيس البلدية المهندس يحيى شافعي لـ((الوطن))، أن أعمال السفلتة تستهدف المنطقة المركزية؛ الشارع العام من الإشارة وإلى الكوبري، وفي المسارين، وبأكثر من 20 ألف م2، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية المستقبلية ضمن أعمال السفلتة لداخل أحياء
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