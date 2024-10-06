Monday, 07 October 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذكرى البيعة العاشرة للملك سلمان

10/6/2024 2:45:28 PM
(MENAFN- Al Watan) كنت في الرياض أسكن في شقة تؤجر باليوم وقريبة من موقع الحرس الوطني لزيارة ابنتي الطبيبة ساميه التي تعمل بالحرس الوطني عندما أعلن رسمياً وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - واتجهت الأنظار إلىولي العهد في حينه الأمير سلمان بن عبدالعزيز.. ذهبت للصلاة مع المسلمين على الملك عبدالله في جامع الإمام تركي بن عبدالله المجاور لقصر الحكم بالرياض، ذلك القصر الذي قضى فيه الملك سلمان ربيع عمره كحاكم لمنطقة الرياض، بعد الصلاة قابلت مجموعة من كبار السن
وقد بدا لي بأنهم مشايخ قبائل بلباسهم القبلي التقليدي الذي تعلوه عمامة من القماش الأبيض فوق الرؤوس، وجميعهم يترحمون على الملك عبدالله - طيب الله ثراه - وهم يقولون وأنا أسمعهم بعد الصلاة ( ما علينا خلاف وكحيلان في الوجود، المملكة وشعبها في أمان بإذن الله ) وكحيلان المقصود هو الملك سلمان.. وهذا اللقب خاص للملك سلمان يلقبه به أهل نجد الذين عاصروه عن قرب وعرفوا طباعه وخصاله وخبرته منذُ أن عاصر الملك عبدالعزيز، ثم إخوته الملوك من بعد والده، فكان عوناً لهم وظهيراً أطال الله في عمره.
تسلم الملك سلمان حكم البلاد واعتلى عرش المُلْكْ ولم ينتظر لحظة واحده لمعالجة بعض الأمور التي يستوجب معالجتها بشكل آني وفوري، فأصدر عددا من القرارات الإصلاحية الفورية لخدمة الوطن والمواطنين، ثم انطلقت المسيرة بقيادته بخطابه الشهير الذي ركز فيه على تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب السعودي وأن مجلسه مفتوح وهواتفه مفتوحة للاستماع لشكاوى المواطنين لنيل حقوقهم حتى وإن كانت الشكوى ضد أحد من أبنائه.
انطلق الملك سلمان بالمسيرة السعودية إلى الأمام واختار له ولي عهد قويا أمينا وشجاعا هو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي قال له الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان يؤدي القسم أمامه كوزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ورئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا .. حيث قال:-( الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية وإن شاء الله أنك تحكم أرضك ).
في ذكرى البيعة العاشرة لتولي الملك سلمان عرش المملكة العربية السعودية لا بد من الإشارة إلى أنه في هذه السنوات العشر الماضية حققت السعودية كثيرا من الإنجازات على كل المستويات، ففي المجال الإنساني تم إنشاء مركز الملك سلمان الذي وحَّدَ جميع الإعانات والإغاثات الإنسانية التي تقدمها السعودية للداخل والخارج بعد أن كانت متفرقة ومتقطعة ومبعثرة. وفي المجال العربي والإسلامي استضافت السعودية عدداً من المؤتمرات على كل المستويات لمناقشة وحل وتوحيد المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين.
لقد شهدت السنوات العشر الماضية من عهد الملك سلمان نهضة تنموية شاملة في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية و الاجتماعية والعسكرية.
تلك النهضة التنموية التي تم ترجمتها من خلال تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030م، التي تسير منذ أن أطلقها عرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في عام 2016م، وشملت جميع المجالات و من أبرزها مشاريع السعودية الخضراء ومدينة ((نيوم)) و))القدية)) ومطار الملك سلمان بالرياض والمشاريع الترفيهية العملاقة الأخرى في مناطق المملكة كخطوات على طريق تطوير السياحة، يضاف إلى ذلك الدعم الكبير لتأمين الخدمات لجميع فئات المجتمع السعودي في كل مناطق المملكة لتأمين العيش بأمن وأمان ورفاهية وبجودة حياة عصرية عالية.
إن من الإنجازات الكبرى في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز إعطاء المرأة السعودية كامل حقوقها الشرعية في الشريعة الإسلامية والتي لا يمكن عدها، ومنها المشاركة القيادية الفعلية في مسيرة التنمية للبلاد في كل المجالات.
في العقد الأول لتولي الملك سلمان سدة الحكم شرعت المملكة في تنفيذ إصلاحات مالية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط وتم إنشاء صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في الداخل والخارج ولجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوطين الصناعات وعقد المؤتمرات الصناعية والمالية والفكرية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي وغيرها واستقطاب الرياضات العالمية المختلفة والتجهيز لاستضافة كاس العالم في العام 2034 م ومعرض إكسبو في الرياض في العام 2030 م وقامت السعودية بتقوية الأندية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والسياحية ودعم الأعمال التراثية وغيرها مما كان له الأثر الكبير في تحقيق رؤية التنمية 2030 م التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
لقد أدى كل ذلك إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع أرقام الميزانية لتتخطى التريليون ريال والقادم أفضل بإذن الله.
أما في المجال الأمني والعسكري فقد اجتثت السعودية كل المخربين والإرهابيين من أرضها، وسيطرت على المهربين والمروجين لكافة المهربات بكل أنواعها حيث طبقت أنظمة جديدة صارمة ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار أو يدمر أبناء وبنات الجيل الحالي.. أما في المجال العسكري فقد أعادت السعودية هيكلة قواتها المسلحة ودعمت الصناعات العسكرية المختلفة وأطلقت حرب عاصفة الحزم لإيقاف المد الصفوي في اليمن، وأنشأت مع الدول الإسلامية والعربية والخليجية التحالف الإسلامي والتحالف العربي والتحالف الخليجي وأهداف هذه التحالفات الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعاضد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإغاثياً شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة وفقاً لقواعد والقوانين الدولية المرعية ووفقاً للأخوة والإنسانية.
أدام الله الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين وسدد خطاهما بما يرضي الله على دروب الخير والإنجاز والعطاء لخدمة بلاد الحرمين الشريفين وشعبها الأبي وبلاد العرب والمسلمين.

MENAFN06102024000089011017ID1108750830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث