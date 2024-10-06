مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقع اتفاقية لإنشاء مركز طبي جديد في جدة

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" (FCG) إحدى أبرز مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بثقة الملايين منذ أكثر من أربعة عقود، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار لإنشاء مركز طبي متطور في شارع البترجي بحي الزهراء شمالي جدة.
ومن المنتظر أن يشغل "مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بالزهراء" بمساحة بناء تبلغ 20 ألف متر مربع، تشمل 60 عيادة خارجية، وقسمًا للطوارئ يضم 20 سريرًا، ووحدة لجراحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى متميزة، تحتوي على وحدة للتلقيح الصناعي، مع تغطية كاملة لخدمات الأشعة والمختبرات بأحدث التقنيات المتقدمة.
ويهدف المركز الطبي الجديد إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصحية في جدة، من خلال نخبة من أفضل المتخصصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية.
ومن المتوقع أن يصبح المركز الطبي الجديد وجهة رائدة لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في جدة، مما يعزز نموذج Hub and Spoke الراسخ والمتنامي لمجموعة فقيه للرعاية الصحية.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "إن الشراكة بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار تمثل علامة فارقة مهمة في تطوير المجموعة لنموذج Hub and Spoke من خلال تأسيس منشأة طبية حديثة تناسب احتياجات العملاء بموجب اتفاقية إيجار طويلة الأجل".
نبذة عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية
تأسست مجموعة فقيه للرعاية الصحية عام 1978 على يدالدكتور سليمان فقيه رحمه الله، ورسّخت مكانتها الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكةالعربية السعودية.
وتتضمن حلول الرعاية الشاملة التي تقدمها المجموعة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بدءاًمن مراكز رعاية المرضى الخارجيين وصولاً إلى الرعاية الثانوية والمتقدمة (الرعاية الاستشارية المتخصصة)، إلى جانب الدعم من الخدمات الطبية لحالات الطوارئ وشركة فقيه للرعاية الصحية المنزلية.
وعلاوة على ذلك، ندعّم حلولناوخدماتنا العلاجية ببرامج الرعاية الصحية الأكاديميةالرائدة على مستوى القطاع.
وفي العام 2022، إثر مرحلة من التطور والنمو الهائل في مدينة جدة، انخرطت المجموعة في تنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع عبر المملكة، بهدف نشر نظام المقر والأفرع وما تقدمه من خدمات دعم الرعايةالصحية في المدن الكبرى عبر أنحاء المملكة العربية السعودية.
في يونيو 2024، نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية فيإتمام الطرح العام الأولي في سوق تداول، حيث بلغ إجمالي متحصلات الطرح 2.9 مليار ريال سعودي (764 مليون دولار أمريكي) لصالح الشركة والمساهمين البائعين،حيث ستوظف المجموعة جزءً من متحصلات الطرح البالغة 1.7 مليار ريال في دعم اهدافها وإستراتيجيتها للنمو.
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