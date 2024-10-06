مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقع اتفاقية لإنشاء مركز طبي جديد في جدة

MENAFN - Al Watan) أعلنت "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" (FCG) إحدى أبرز مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بثقة الملايين منذ أكثر من أربعة عقود، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار لإنشاء مركز طبي متطور في شارع البترجي بحي الزهراء شمالي جدة.

ومن المنتظر أن يشغل "مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي بالزهراء" بمساحة بناء تبلغ 20 ألف متر مربع، تشمل 60 عيادة خارجية، وقسمًا للطوارئ يضم 20 سريرًا، ووحدة لجراحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى متميزة، تحتوي على وحدة للتلقيح الصناعي، مع تغطية كاملة لخدمات الأشعة والمختبرات بأحدث التقنيات المتقدمة.

ويهدف المركز الطبي الجديد إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصحية في جدة، من خلال نخبة من أفضل المتخصصين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية.

ومن المتوقع أن يصبح المركز الطبي الجديد وجهة رائدة لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في جدة، مما يعزز نموذج Hub and Spoke الراسخ والمتنامي لمجموعة فقيه للرعاية الصحية.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "إن الشراكة بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار تمثل علامة فارقة مهمة في تطوير المجموعة لنموذج Hub and Spoke من خلال تأسيس منشأة طبية حديثة تناسب احتياجات العملاء بموجب اتفاقية إيجار طويلة الأجل".

نبذة عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية

تأسست مجموعة فقيه للرعاية الصحية عام 1978 على يدالدكتور سليمان فقيه رحمه الله، ورسّخت مكانتها الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكةالعربية السعودية.

وتتضمن حلول الرعاية الشاملة التي تقدمها المجموعة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بدءاًمن مراكز رعاية المرضى الخارجيين وصولاً إلى الرعاية الثانوية والمتقدمة (الرعاية الاستشارية المتخصصة)، إلى جانب الدعم من الخدمات الطبية لحالات الطوارئ وشركة فقيه للرعاية الصحية المنزلية.

وعلاوة على ذلك، ندعّم حلولناوخدماتنا العلاجية ببرامج الرعاية الصحية الأكاديميةالرائدة على مستوى القطاع.

وفي العام 2022، إثر مرحلة من التطور والنمو الهائل في مدينة جدة، انخرطت المجموعة في تنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع عبر المملكة، بهدف نشر نظام المقر والأفرع وما تقدمه من خدمات دعم الرعايةالصحية في المدن الكبرى عبر أنحاء المملكة العربية السعودية.

في يونيو 2024، نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية فيإتمام الطرح العام الأولي في سوق تداول، حيث بلغ إجمالي متحصلات الطرح 2.9 مليار ريال سعودي (764 مليون دولار أمريكي) لصالح الشركة والمساهمين البائعين،حيث ستوظف المجموعة جزءً من متحصلات الطرح البالغة 1.7 مليار ريال في دعم اهدافها وإستراتيجيتها للنمو.

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