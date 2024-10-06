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المربع الجديد يعرض تطورات قطاع الضيافة خلال قمة مستقبل الضيافة

10/6/2024 2:45:27 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، كراعٍ بلاتيني لقمة مستقبل الضيافة والذي إنعقد بين 30 سبتمبر و02 أكتوبر في دبي. وهدفت الشركة إلى استكشاف الفرص ومواكبة التحول في قطاع الضيافة، فضلاً عن لقاءات قادة قطاع الضيافة والمستثمرين والمطورين. وترأس فريق المربع الجديد، خلال قمة مستقبل الضيافة، الرئيس التنفيذي، مايكل دايك، الذي استعرض رؤية الشركة لمستقبل مستدام لقطاع الضيافة.
وجاءت مشاركة المربع الجديد لتأكيد الالتزام بتطوير بنية تحتية متقدمة، وشبكة وسائل النقل الذكي، ومرافق الترفيه ونمط العيش الحديث، إضافة إلى تعزيز مقومات صناعة السياحة، وأبرزها الفنادق، ومراكز الضيافة، وبيع التجزئة.
وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد: "يسعى المربع الجديد إلى أن يصبح نقطة جذب للسياحة والضيافة، كما نلتزم في المربع الجديد بتجاوز التحديات ووضع معايير جديدة للتطوير الحضري المستدام ومواكبة التحول في هذا القطاع، خاصة وأننا نؤمن بأن قطاع الضيافة يؤدي دوراً محورياً في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ويدعم الاقتصاد المحلي."

وتجدر الاشارة أن وجهة المربع الجديد تمتد على مساحة 27 مليون متر مربع من العقارات الفاخرة والموزعة على 18 مجمّعاً سكنياً. ومن المتوقع أن يصل السكان إلى أكثر من 400,000 نسمة. ستكون هذه الوجهة بمثابة نموذج للتخطيط الحضري، حيث سيضم المربع الجديد بنية تحتية مستدامة والعديد من وسائل النقل الذكية. وعلاوة على ذلك، سيقدم المربع الجديد مجموعة من الخدمات تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية و9,000 غرفة فندقية، بالاضافة إلى 500 ألف متر مربع من مساحات التجزئة. كما ستضم وجهة المربع الجديد العديد من الأماكن الترفيهية والمؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وملعباً يتسع لـ 45,000 مقعد. ويعيد المربع الجديد تعريف الحياة الحضرية من خلال مفهوم المدينة”الذكية"، حيث توفر أكثر من 100 ألف منزل عصري ذات جودة عالية. وبفضل المرافق ذات المستوى العالمي، والمدارس الحديثة ومرافق الرعاية الصحية، والتكامل السلس مع منطقة الرياض الحضرية، سيوفر المربع الجديد تجربة لا مثيل لها.
وتهدف رؤية المربع الجديد، إلى أن يصبح وجهة مميزة؛ نظراّ للخدمات الاستثنائية وأماكن الإقامة الفاخرة والتجارب الفريدة التي سيقدمها. كما تسعى الشركة إلى ابتكار تجارب على مستوى عالمي من خلال تبني أحدث التقنيات وممارسات الاستدامة والخدمات العالمية. كما استعرض المربع الجديد خلال القمة، أيقونة الوجهة وهو المكعب، والذي يعتبر تحفة معمارية بتصميم مستوحى من الطراز النجدي، يلتقي فيها الابتكار مع أفضل التقنيات الحديثة؛ لتمنح زوار المكعب تجربة تفاعلية استثنائية. ويحيط بالمكعّب 11 منطقة ترفيهية رئيسية، توفر كل منها تجارب مُتنوعة وفريدة. كما يتربع المكعّب بقواعده المميزة، ليشكل وجهة ضيافة تعيد تشكيل مفهوم الحياة الراقية عبر احتضان العديد من تجارب التسوق التفاعلية ومناطق البيع بالتجزئة، ومساحات ثقافية وسياحية، وكذلك وحدات سكنية ومجموعة من أبرز الفنادق العالمية. ويبلغ طول وعرض وارتفاع هيكل المكعب 400 متر، بما يكفي لاستيعاب 20 مبنى إمباير ستيت في داخله.
وخلال قمة مستقبل الضيافة، تحدث دايك، خلال مقابلة مع مقدم البرامج الشهير في قناة بي بي سي، ستيفن ساكور، عن تفاصيل رؤية المربع الجديد، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الوجهة. كما شارك ستيفن روسو، مدير أول للتنمية والتطوير في حلقة نقاش بعنوان: "مساكن العلامات التجارية: حقبة جديدة في الاستثمار العقاري"، حيث ناقش رؤية المربع الجديد في إثراء قطاع الضيافة في هذه الوجهة.
إن مشاركة المربع الجديد بقمة مستقبل الضيافة تشير على الالتزام بقيادة مستقبل السياحة والضيافة. ومن خلال المشاركة النشطة في الحوارات الدائرة حول مستقبل الضيافة، سيتمكن المربع الجديد من الارتقاء برؤيته الصلبة لمستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

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