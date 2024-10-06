مذكرة تفاهم تجمع سير وEVIQ

(MENAFN
- Al Watan)
وقعت شركة ((سير)) مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ((EVIQ))؛ بهدف تمكين منظومة السيارات الكهربائية في المملكة؛ من خلال توفير بنية تحتية موثوقة للشحن وحلول مبتكرة لقائدي السيارات الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ((سير)) جيم ديلوكا: لا يقتصر دورنا في ((سير)) على بناء صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج مركبات بمواصفات عالمية وحسب، بل نلتزم أيضًا بتقديم تجربة مميزة لمالكي السيارات الكهربائية بشكل عام في المملكة، ونسعد بالشراكة مع EVIQ لضمان الاستمتاع بتجربة قيادة مريحة وسلسة للسيارات الكهربائية بالمملكة.
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