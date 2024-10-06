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مذكرة تفاهم تجمع سير وEVIQ

10/6/2024 2:45:27 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت شركة ((سير)) مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ((EVIQ))؛ بهدف تمكين منظومة السيارات الكهربائية في المملكة؛ من خلال توفير بنية تحتية موثوقة للشحن وحلول مبتكرة لقائدي السيارات الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ((سير)) جيم ديلوكا: لا يقتصر دورنا في ((سير)) على بناء صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج مركبات بمواصفات عالمية وحسب، بل نلتزم أيضًا بتقديم تجربة مميزة لمالكي السيارات الكهربائية بشكل عام في المملكة، ونسعد بالشراكة مع EVIQ لضمان الاستمتاع بتجربة قيادة مريحة وسلسة للسيارات الكهربائية بالمملكة.

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