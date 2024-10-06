مطار الملك سلمان يشارك بمؤتمر روتس وورلد

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن مطار الملك سلمان الدولي عن مشاركته للمرة الأولى كجزء من مشاركة المطارات السعودية تحت شعار ((السعودية ملتقى
العالم)) في معرض
ومؤتمر روتس وورلد 2024 الذي انطلقت أعماله، أمس، في مملكة البحرين، حيث يسلّط الضوء على مطار الملك سلمان الدولي، والمتوقّع أن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم، ومركزًا للتميز في مجال الطيران الذي يجعل الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.
وتمثل مشاركة مطار الملك سلمان الدولي في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 خطوة مهمة، حيث يسعى إلى استعراض العناصر الرئيسة في خطته الإستراتيجية على الشركاء الذين يتبنون ذات الطموح للارتقاء بمستوى قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، وتصميم المطار الذي يعكس الهوية الفريدة لمدينة الرياض وإرثها الثقافي الغني، ويعزز آفاق التعاون مع قادة قطاع الطيران والمستثمرين المحتملين والشركاء في القطاع، ليؤكد خلال المشاركة التزامه بأن يُرسي مطار الملك سلمان الدولي معيارًا عالميًا جديدًا لعمليات المطارات المستقبلية.
MENAFN06102024000089011017ID1108750825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.