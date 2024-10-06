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مطار الملك سلمان يشارك بمؤتمر روتس وورلد

10/6/2024 2:45:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مطار الملك سلمان الدولي عن مشاركته للمرة الأولى كجزء من مشاركة المطارات السعودية تحت شعار ((السعودية ملتقى العالم)) في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 الذي انطلقت أعماله، أمس، في مملكة البحرين، حيث يسلّط الضوء على مطار الملك سلمان الدولي، والمتوقّع أن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم، ومركزًا للتميز في مجال الطيران الذي يجعل الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.
وتمثل مشاركة مطار الملك سلمان الدولي في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 خطوة مهمة، حيث يسعى إلى استعراض العناصر الرئيسة في خطته الإستراتيجية على الشركاء الذين يتبنون ذات الطموح للارتقاء بمستوى قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، وتصميم المطار الذي يعكس الهوية الفريدة لمدينة الرياض وإرثها الثقافي الغني، ويعزز آفاق التعاون مع قادة قطاع الطيران والمستثمرين المحتملين والشركاء في القطاع، ليؤكد خلال المشاركة التزامه بأن يُرسي مطار الملك سلمان الدولي معيارًا عالميًا جديدًا لعمليات المطارات المستقبلية.

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