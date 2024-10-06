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بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع طريق جدة مكة المباشر

10/6/2024 2:45:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع تشغيل وصيانة طريق جدة - مكة المباشر، وإنشاء وتشغيل مناطق الخدمات على جانبي الطريق، وذلك بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر.
وأوضحت الهيئة أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بنموذج عقد يشمل التشغيل والصيانة لطريق جدة - مكة المباشر، و(التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة) لمناطق الخدمة على جانبي طريق جدة - مكة المباشر، وذلك لمدة 10 أعوام.
كما بينت أن المشروع يهدف إلى تشغيل وصيانة طريق جدة - مكة المباشر، المكون من أربعة مسارات لكل اتجاه تمتد على مسافة 64 كيلومترًا، يشمل 6 تقاطعات، ومعبرًا واحدًا للجمال، و5 معابر للسيارات، كما يتضمن المشروع إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مناطق للخدمات على جانبي الطريق.
وأشارت الهيئة إلى أن الطريق سيخدم بشكل كبير الحجاج والمعتمرين قاصدي مكة المكرمة، حيث يُعد من أقصر الطرق الرابطة بين محافظة جدة والعاصمة المقدسة بواقع 35 دقيقة.
ودعت الهيئة والمركز المستثمرين المهتمين بأعمال الطرق إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 24 أكتوبر 2024 عند الساعة الـ 3:00 مساءً بتوقيت المملكة.

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