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انطلاق مؤتمر LEARN بمشاركة أكثر من 200 خبير عالمي لإثراء تجربة التعلم المستمر

10/6/2024 2:45:26 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق، اليوم، مؤتمر LEARN بنسخته الأولى بمدينة الرياض تحت شعار (رحلة التعلّم)، الذي يستمر لمدة يومين؛ بهدف تعزيز مفهوم التعلم المستمر والارتقاء بتقنياته وتجاربه وأساليبه، وخلق بيئة مُلهمة تساهم في بناء مهارات المستقبل وتعزيز القدرات البشرية، بما يساعد في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وفي افتتاح المؤتمر، أكد الرئيس التنفيذي لمؤتمر LEARN عبدالعزيز المقيطيب، أن الفضول المعرفي سلوك يخلق العادات التي لا تنقطع عن البحث والتعلم واستكشاف "كل شيء"، إلى جانب توسيع العلاقات والتعرف على أشخاص لديهم اهتمامات مختلفة وقطاعات متنوعة.. لزيادة المعرفة ونموها باستمرار ومنذ سنوات.
وبيّن المقيطيب أن المؤتمر يشهد 60 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 200 متحدث من رواد وخبراء قطاع التعليم ونخبة من صنّاع القرار والمبتكرين والمستثمرين، لمناقشة التحديات والفرص في التعلم، وسُبل مواءمة السياسات مع الاحتياجات المستقبلية، واستكشاف مسارات مبتكرة لتعزيز المهارات الأساسية والرقمية، بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية الطموحة لبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة العالمية.
كما يوفر مؤتمر LEARN منصة عالمية لاستكشاف التعلم كرحلة حيوية، مُقدماً تجربة فريدة ومستحدثة عبّر خمس مساحات ثرية في مكان انعقاد المؤتمر وهي؛ فضول، وآفاق، واندماج، وانعكاس، وتبادل، التي تناقش كل منها أبعاداً مختلفة في التحول والازدهار بقطاع التعليم، بالإضافة إلى تحديد ملامح مستقبل التعلم مدى الحياة، وتعزيز التواصل الفعّال بين الحضور من حول العالم.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الدكتور منصور الرميان المشرف العام على وكالة تنمية رأس المال البشري وسوق العمل بوزارة الاقتصاد والتخطيط، للحديث عن (صياغة المستقبل: التعليم مفتاح تحقيق آفاق التطور الديموغرافي في المملكة العربية السعودية)، حيث تناول الدور الحيوي للتعليم في استثمار الطاقات الديموغرافية للمملكة العربية السعودية، مع التركيز على النمو المتزايد لفئة الشباب، كما سلط الضوء على استراتيجيات تسخير المهارات والمعرفة لإعداد جيل قادر على دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار.
ولفت الرميان إلى دور تدريب الشباب وتأهيلهم؛ لكي نعد جيلاً متخرجين ومنخرطين بالوظائف ومتعلمين مدى الحياة، باعتبار أن المهارة في المستقبل ليست بالمعرفة وإنما في الحيوية والرشاقة في التعليم، انطلاقاً من رؤية 2030، مع أهمية تأقلم الطلاب مع الخطط والبرامج التي تحسِّن وتقبل التعلم المتعدد وتعمل على تنشئة جيل مبني على التعليم والتعلم، وأن يكون موازياً لريادة الأعمال وتعزيز العقول منذ سن مبكر.
ونوه بأهمية الاهتمام بالابتكار كركيزة للفهم والقراءة والاستيعاب والمهارات المهمة، إلى جانب الاهتمام بمخرجات التعليم وتقييم النجاحات؛ لأن إصلاح التعليم لن ينجح الا بتضافر الجهود من الجميع؛ كون التعليم دائرة متكاملة ومترابطة ومحفزة لكل القطاعات.
وتناولت الجلسة الثانية (صياغة المستقبل: رؤى قيادية حول التعليم الدولي) بمشاركة كريستوفر بوبير المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان والصين وهونغ كونغ بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، والدكتورة بريندا هايبليك المستشارة الإقليمية للتعليم في المكتب الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتورة الزا محمدو مديرة مركز المهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي

وطرح الضيوف رؤيتهم للمشهد التعليمي العالمي المتطور، وكيف تساهم التحولات العالمية والتقدم التكنولوجي والتغيرات السياسية في إعادة صياغة ملامح التعليم، كما ناقشوا التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات التعليمية والمعلمين والمتعلمين على مستوى العالم بشكل يبرز الديناميكيات الجديدة في عصر التطور المتسارع.
وتطرّق المتحدثون إلى أهمية التحول الرقمي، مستشهدين ببرامج التعليم عن بُعد، والدمج بينه وبين التعليم الحضوري مع بعضهما البعض، والاستفادة من الجوائح نحو التطوير والتجديد، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مع أهمية تبني معايير وممارسات فضلى لتدريب وتمرين المعلمين على التقنيات الجديدة، وإعداد الجميع سواءً معلمين وطلاب على استخدامها.

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