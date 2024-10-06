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تعليم سراة عبيدة يحتفي بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

10/6/2024 2:45:26 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، الخميس الماضي، بـ"اليوم العالمي للمعلم"في جميع مدارسها.
وحضر مدير التعليم د. حسن بن محمد العلكمي، والقيادات التعليمية والإدارية بإدارة التعليم؛ احتفاءً نظمته متوسطة ابن القيم بهذه المناسبة.
وقدم مدير التعليم ومُرافقوه الهدايا والدروع للمعلمين في الطابور الصباحي وأمام طلابهم؛ تكريمًا لهم.
فيما شاهد الحضور فقرات متنوعة بالإذاعة المدرسية التي خُصّصت للحديث عن هذه المناسبة، فكلمة لمدير التعليم د. حسن العلكمي، أبدى فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم أجمع بالمعلمين والمعلمات؛ تعبيرًا عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يسهم في بناء وطنه، ويُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.
ودشّن مدير التعليم رابطًا إلكترونيًّا يحوي بطاقات لجميع المعلمين والمعلمات في المحافظة التعليمية، تضمّنت عبارات التهنئة والشكر.
وفي ختام الزيارة شكر مدير التعليم، مدير المدرسة ومنسوبيها، على جهودهم لإنجاح فعاليات هذا اليوم

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