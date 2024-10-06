تتويج رماة الألعاب السعودية

تتويج رماة الألعاب السعودية
التاريخ
10/6/2024 2:45:26 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير خالد بن بندر بن مساعد، توج مدير المنتخب السعودي، أحمد الشهراني، الأبطال الفائزين في مسابقة الرماية على الأطباق ((تراب)) لفئة الرجال بالميداليات الثلاثة للعبة بدورة الألعاب السعودية الثالثة.
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