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التونسيون يصوتون في ثالث انتخابات رئاسية

10/6/2024 2:45:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أدلى التونسيون بأصواتهم، في انتخابات من المتوقع أن تمنح الرئيس قيس سعيد ولاية ثانية، في حين يقبع أبرز منتقديه، ومن بينهم أحد المرشحين المنافسين له، في السجن.
ويواجه الرئيس البالغ من العمر 66 عاما عقبات قليلة للفوز بإعادة انتخابه، بعد خمس سنوات للفوز بفترة ولايته الأولى، وثلاث سنوات بعد تعليق البرلمان وإعادة كتابة الدستور مما يمنح الرئاسة المزيد من السلطة.
المراقبة الدولية
وأشاد المراقبون الدوليون بالانتخابات السابقة باعتبارها تلبي المعايير الديمقراطية. ومع ذلك، أثارت سلسلة من الاعتقالات والإجراءات التي اتخذتها هيئة انتخابية عينها سعيد تساؤلات حول ما إذا كان سباق هذا العام حرًا ونزيهًا. ودعت أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات.
معاناة اقتصادية
عانت تونس مع قادتها الجدد بأنهم لم يتمكنوا من إنعاش اقتصادها المتعثر، وعانوا من الصراعات السياسية الداخلية وحوادث العنف والإرهاب.
لذا ستوفر انتخابات هذا العام نافذة على الرأي العام حول المسار الذي اتخذته الديمقراطية في تونس منذ تولى سعيد منصبه.
ويبدو أن أنصار سعيد ظلوا مخلصين له ولوعده بتحويل تونس.
حالة الطوارئ
وهذا أول سباق رئاسي منذ قلب سعيد السياسة في البلاد في يوليو 2021، بإعلانه حالة الطوارئ، وإقالة رئيس وزرائه، وتعليق عمل البرلمان، وإعادة كتابة دستور تونس وتعزيز سلطته، حيث وعد بإزالة الفساد ومحاسبة العاملين به.
منافسو الانتخابات
وأراد كثيرون تحدي سعيد، لكن قلة منهم من استطاعوا ذلك.
حيث قدم 17 مرشحا محتملا أوراقهم للترشح، ووافقت الهيئة الانتخابية التونسية على ثلاثة فقط: سعيد، وزهير المغزاوي، وعياشي زامل.
ويعد المغزاوي سياسيا مخضرما خاض حملة ضد البرنامج الاقتصادي لسعيد والاعتقالات السياسية الأخيرة.
ومع ذلك، فإنه مكروه من قبل أحزاب المعارضة بسبب دعمه لدستور سعيد وتحركاته السابقة لتعزيز السلطة.
بينما زامل رجل أعمال يحظى بدعم سياسيين لم يقاطعوا الانتخابات.
وخلال الحملة الانتخابية، حُكِم عليه بالسجن في أربع قضايا تزوير انتخابي تتعلق بالتوقيعات التي جمعها فريقه للتأهل للانتخابات.
وكان آخرون يأملون في الترشح لكنهم مُنعوا.

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