فلوريدا تستعد لتحول العاصفة ميلتون لإعصار

(MENAFN
- Al Watan)
أبدى الخبراء والمسؤولون المخاوف من تحول عاصفة استوائية إلى إعصار يهدد فلوريدا، حيث تلقى سكانها إشعارا بأن ميلتون، قد تشتد بسرعة لتتحول إلى إعصار كبير قبل أن تضرب في منتصف الأسبوع.
وذكر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أنه في حين لا يزال يتعين علينا أن نرى إلى أين سيضرب إعصار ميلتون، فمن الواضح أن فلوريدا ستتضرر بشدة - ((لا أعتقد أن هناك أي سيناريو لا نواجه فيه تأثيرات كبيرة في هذه المرحلة)).
وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي، إن ((إعصار ميلتون يتحرك ببطء، لكن من المتوقع أن يشتد بسرعة))، وأضاف ((هناك ثقة متزايدة في أن إعصارًا قويًا يحمل مخاطر تهدد الحياة سيؤثر على أجزاء من الساحل الغربي لولاية فلوريدا في منتصف هذا الأسبوع)).
ودعا ديسانتيس للتأكد من أن خطة الاستعداد للأعاصير جاهزة. وأضاف للسكان ((اعرف منطقة الإخلاء الخاصة بك - ستكون هناك عمليات إخلاء إلزامية وطوعية)).
وقال إن ما يصل إلى 4000 جندي من الحرس الوطني يساعدون قسم إدارة الطوارئ في فلوريدا ووزارة النقل في فلوريدا في إزالة الأنقاض، وأعلنت حالة الطوارئ في 35 مقاطعة قبل إعصار ميلتون. وقال إن سكان فلوريدا يجب أن يستعدوا لمزيد من انقطاع التيار الكهربائي والاضطرابات.
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