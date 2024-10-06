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فلوريدا تستعد لتحول العاصفة ميلتون لإعصار

10/6/2024 2:45:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أبدى الخبراء والمسؤولون المخاوف من تحول عاصفة استوائية إلى إعصار يهدد فلوريدا، حيث تلقى سكانها إشعارا بأن ميلتون، قد تشتد بسرعة لتتحول إلى إعصار كبير قبل أن تضرب في منتصف الأسبوع.
وذكر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أنه في حين لا يزال يتعين علينا أن نرى إلى أين سيضرب إعصار ميلتون، فمن الواضح أن فلوريدا ستتضرر بشدة - ((لا أعتقد أن هناك أي سيناريو لا نواجه فيه تأثيرات كبيرة في هذه المرحلة)).
وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي، إن ((إعصار ميلتون يتحرك ببطء، لكن من المتوقع أن يشتد بسرعة))، وأضاف ((هناك ثقة متزايدة في أن إعصارًا قويًا يحمل مخاطر تهدد الحياة سيؤثر على أجزاء من الساحل الغربي لولاية فلوريدا في منتصف هذا الأسبوع)).
ودعا ديسانتيس للتأكد من أن خطة الاستعداد للأعاصير جاهزة. وأضاف للسكان ((اعرف منطقة الإخلاء الخاصة بك - ستكون هناك عمليات إخلاء إلزامية وطوعية)).
وقال إن ما يصل إلى 4000 جندي من الحرس الوطني يساعدون قسم إدارة الطوارئ في فلوريدا ووزارة النقل في فلوريدا في إزالة الأنقاض، وأعلنت حالة الطوارئ في 35 مقاطعة قبل إعصار ميلتون. وقال إن سكان فلوريدا يجب أن يستعدوا لمزيد من انقطاع التيار الكهربائي والاضطرابات.

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