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ماكرون في مهمة حظر أسلحة إسرائيل

10/6/2024 2:45:24 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوته إلى فرض حظر جزئي على الأسلحة على إسرائيل، وهو المطلب الذي أثار رد فعل غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي بيان، قال مكتب ماكرون، إنه يفضل وقف صادرات الأسلحة لاستخدامها في غزة لأن وقف إطلاق النار ضروري لوقف العنف المتصاعد و((تمهيد الطريق للحلول السياسية اللازمة لأمن إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله)).
مبالغة نتنياهو
وكانت تصريحات ماكرون السابقة المماثلة قد دفعت نتنياهو إلى إصدار بيان أشار فيه إلى أن مثل هذه الدعوات ((عار)).
وأكد مكتب ماكرون أن ((فرنسا هي الصديق الدائم لإسرائيل)) ووصف تصريحات نتنياهو بأنها ((مبالغ فيها)).
ومع ذلك أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة في شمال غزة واستمرت في غاراتها هناك. غارة الملجأ
وأصابت الغارة الإسرائيلية مسجدا كان يأوي إليه النازحون بالقرب من المستشفى الرئيسي في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة. كما قُتل أربعة أشخاص آخرون في غارة على مدرسة تحولت إلى مأوى بالقرب من المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارتين استهدفتا مسلحين، دون تقديم أدلة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجوم جوي وبري جديد على جباليا، شمال قطاع غزة، حيث يوجد مخيم للاجئين يعود تاريخه إلى حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل. وعلى مدار الحرب، نفذت إسرائيل عدة عمليات كبيرة هناك، فقط لترى المسلحين يعيدون تنظيم

وقال الجيش أيضا إن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة في القتال الذي اندلع يوم الأحد في شمال غزة.
وقد كررت إسرائيل دعوتها منذ الأسابيع الأولى للحرب إلى إخلاء شمال غزة بالكامل.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 300 ألف شخص ظلوا في الشمال المدمر بشدة، بينما فر حوالي مليون شخص إلى الجنوب.
وقال الجيش في منشورات ألقاها فوق المنطقة ((نحن في مرحلة جديدة من الحرب. هذه المناطق تعتبر مناطق قتال خطيرة)).
وفي بيان لاحق قال الجيش، إنه تم تحديد ثلاث قذائف تعبر من شمال غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأفاد فلسطينيون بوقوع غارات إسرائيلية كثيفة. وقالت قوات الدفاع المدني ـ وهي قوات الاستجابة الأولية التي تعمل تحت إشراف الحكومة التي تديرها حماس ـ إنها انتشلت ثلاث جثث، بينها امرأة وطفل، بعد أن أصابت غارة منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين.
المنطقة الإنسانية
وتقول إسرائيل إنها وسعت ما يسمى بالمنطقة الإنسانية في جنوب غزة.
وقد لجأ مئات الآلاف من الناس إلى مخيمات خيام مترامية الأطراف هناك، حيث لا يوجد سوى القليل من الطعام أو الماء أو المراحيض. ونفذت إسرائيل ضربات في المنطقة الإنسانية ضد ما تقول إنهم مسلحون يختبئون بين المدنيين.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل نحو 42 ألف فلسطيني في غزة منذ بدء الحرب. ولم تذكر الوزارة عدد المقاتلين، لكنها تقول إن أكثر من نصفهم كانوا من النساء والأطفال.

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