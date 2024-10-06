Monday, 07 October 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب تفتح المجال لعودة الجماعات المسلحة

10/6/2024 2:45:24 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان، في حرب متوسعة مع الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء المنطقة.
ولا تزال إسرائيل تخوض حربًا ضد حماس بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كما فتحت جبهة جديدة في لبنان ضد حزب الله، وتعهدت إسرائيل بضرب إيران بنفسها بعد أن شنت طهران هجومًا بالصواريخ الباليستية على إسرائيل الأسبوع الماضي.
صراع متسع
إن الصراع المتسع يهدد بجذب المزيد من الولايات المتحدة، التي قدمت دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا حاسمًا لإسرائيل. كما انضمت الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران إلى هذه الجهود بشن ضربات بعيدة المدى على إسرائيل.
جنوب بيروت
وفي بيروت، أضاءت الغارات الجوية سماء المدينة وترددت أصداء الانفجارات في الضاحية الجنوبية، المعروفة باسم الضاحية، خلال الليل، حيث ضربت إسرائيل ما قالت إنها مواقع تابعة لحزب الله.
وكان هذا القصف الأعنف منذ 23 سبتمبر، عندما صعدت إسرائيل حملتها الجوية. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية أن المنطقة تعرضت لأكثر من 30 غارة.
وذكرت وكالة الأنباء، أن الأهداف شملت محطة وقود على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مطار بيروت ومستودعا للإمدادات

وأدت بعض الضربات إلى سلسلة من الانفجارات، مما يشير إلى إصابة مخازن ذخيرة.
وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه قصف أهدافا قرب بيروت، وقال إن نحو 130 قذيفة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراض بعضها.
وقال حزب الله إنه استهدف بنجاح مجموعة من الجنود الإسرائيليين في شمال إسرائيل ((بدفعة كبيرة من الصواريخ، وأصابتهم بدقة)).
ولم يتسن التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة من أي من الجانبين.
مخاوف اللبنانيين
يراقب اللبنانيون، خارج لبنان، من بعيد، العنف والتصعيد الأخير في الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، بكثير من الخوف والحزن، حيث قُتل نحو 1400 لبناني، بينهم مدنيون ومقاتلون من حزب الله، ونزح نحو 1.2 مليون من منازلهم منذ صعدت إسرائيل ضرباتها في أواخر سبتمبر، قائلة إنها تهدف إلى دفع حزب الله بعيدا عن الحدود المشتركة بين البلدين. والعنف والتوترات هناك أشعلت ذاكرتهم بفصول مضطربة سابقة.
من حرب أهلية لفترة طويلة؛ استمرت 15 عامًا إلى الاحتلالات العسكرية والتفجيرات والاغتيالات السياسية. ويأتي التصعيد العسكري الحالي وسط مخاوف من انتشار القتال في المنطقة، وفي الوقت الذي تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة من عامها الأول.
حافة الهاوية
وكان لبنان بالفعل على حافة الهاوية ويعاني تحت وطأة الانهيار الاقتصادي، وتداعيات الانفجار الهائل في ميناء بيروت عام 2020 وأزمات أخرى. وظل لبنان بلا رئيس لمدة عامين.
وقال أكرم خاطر، مدير مركز خيرالله لدراسات الشتات اللبناني في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، إنه منذ الشتات المبكر، كان اللبنانيون الذين غادروا يساهمون بشكل كبير في الرفاه الاقتصادي للبنان، من خلال إرسال مبالغ كبيرة من التحويلات المالية.
وقال إن مشاهدة التصعيد في لبنان، حيث ولد ونشأ، كان صادمًا بالنسبة له.
عملية برية
وفي الأسبوع الماضي، شنت إسرائيل ما قالت إنها عملية برية محدودة في جنوب لبنان، بعد سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله ومعظم كبار قادته. وتعد هذه المعارك الأسوأ منذ خاضت إسرائيل وحزب الله حربا استمرت شهرا في عام 2006. وقُتل تسعة جنود إسرائيليين في اشتباكات برية تقول إسرائيل إنها أسفرت عن مقتل 440 مقاتلا من حزب

قُتل ما لا يقل عن 1400 لبناني، من بينهم مدنيون وأطباء ومقاتلون من حزب الله
ونزح 1.2 مليون شخص من منازلهم في أقل من أسبوعين
وتقول إسرائيل إنها تهدف إلى إبعاد الجماعة المسلحة عن حدودها حتى يتمكن عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين من العودة إلى ديارهم.

MENAFN06102024000089011017ID1108750815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث