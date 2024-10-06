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الديوان الملكي : خادم الحرمين يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة

10/6/2024 2:45:24 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : " بيان من الديوان الملكي " يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م ، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثومب الصحة والعافية.

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