الديوان الملكي : خادم الحرمين يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة

الديوان الملكي : خادم الحرمين يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة
التاريخ
10/6/2024 2:45:24 PM
(MENAFN
- Al Watan)
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : " بيان من الديوان الملكي " يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 6 أكتوبر 2024 م ، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثومب الصحة والعافية.
MENAFN06102024000089011017ID1108750814
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.