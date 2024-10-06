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السعودية وجزر سليمان توقعان اتفاقية إعفاء متبادل للتأشيرات

10/6/2024 2:45:21 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس وزراء جزر سليمان جيريميا مانيلي، ووزير خارجيته بيتر شانيل أغوفاك.
ونقل وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس وزراء جزر سليمان، متمنين لحكومة وشعب جزر سليمان دوام الاستقرار والازدهار.
فيما حمّل رئيس الوزراء جيريميا مانيلي تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، راجيًا للمملكة وحكومتها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين.
توقيع الاتفاقية
وخلال اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل بين البلدين من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كومنولث أستراليا والسفير غير المقيم لدى جزر سليمان سلطان بن خزيم.
مباحثات سياسية
وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبها.
وفي بداية الاتصال هنأ وزير الخارجية نظيره الأوكراني بمناسبة توليه منصبه، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، ومستجدات الأزمة الأوكرانية-الروسية والجهود المبذولة حيالها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل وزير الخارجية، اليوم، الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث البارونة باتريشيا اسكتلند. وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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