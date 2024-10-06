تراجع الأوفر برايس على السيارات للتخلص من مخزون 2024 - جريدة البورصة

شهدت الفترة الأخيرة تغييرات على تقييم“الأوفر برايس” على السيارات، حيث تراجع بنحو 80 و120 ألف جنيه فى السيارة الواحدة فى إطار مساعى للتخلص من مخزون 2024؛ فى حين تم الإبقاء عليه بتخفيضات محدودة على الوحدات المجمعة محليا بدعوى نقص المعروض.

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة“جنباى رويال”، إن دخول المزيد من العلامات التجارية والشركات الجديدة إلى السوق أدى إلى زيادة التنافس بين الوكلاء، مما دفع البعض إلى تخفيض الأوفر برايس لجذب العملاء وزيادة حصتهم السوقية، خصوصًا على الطرازات التى شهدت تراجعًا فى الطلب.

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وأشار سعد إلى أن حالة الركود التى يشهدها السوق حاليًا ناجمة عن انتظار المستهلكين لمزيد من التخفيضات، سواء على الأسعار الرسمية أو غير الرسمية، مما أدى إلى تراجع عمليات الشراء.

وأضاف سعد أن انخفاض الأوفر برايس يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين المنافسة فى السوق وتقديم تجربة أفضل للمستهلكين. وتوقع أن يؤدى استمرار هذا التراجع إلى عودة المستهلكين للسوق بشكل أكبر، ما سيساهم فى انتعاش المبيعات وتحسين حركة السوق.

من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات المجمعة محليًا لم تفلت من ظاهرة الأسعار غير الرسمية، رغم التخفيضات المحدودة التى شهدتها.

وأرجع زيتون استمرار الأوفر برايس على السيارات المجمعة محليًا إلى ضعف التوريد من قبل الوكلاء، مع استمرار الطلب المرتفع عليها.

أشار زيتون إلى أن طرازات“بى واى دى” على سبيل المثال، شهدت ثلاث زيادات فى أسعارها الرسمية خلال سبتمبر الماضى، لكن الموزعين قدموا تخفيضات تصل إلى 10 آلاف جنيه مقارنة بالسعر المعلن من الوكلاء.

ودعا زيتون إلى ضرورة فتح الاستيراد الشخصى للسيارات، مما سيسهم فى زيادة المنافسة بالسوق، ويدفع الوكلاء لتخفيض الأسعار الرسمية، وبالتالى القضاء على ظاهرة الأوفر برايس.

تامر حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة كاسل لتجارة وتوزيع السيارات، أشار إلى أن السوق يعانى من ركود، نتيجة تراجع الطلب، وارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى تراجع حركة المبيعات، وأجبر العديد من الشركات على تقديم تخفيضات غير رسمية لتحفيز المستهلكين على الشراء.

وأوضح حنفى أن الطرازات من موديلات 2024 كانت الأكثر استهدافًا بهذه التخفيضات، حيث تسعى الشركات إلى التخلص من مخزونها الحالى استعدادًا لاستقبال موديلات 2025.

ورغم التحديات التى تواجه السوق، أكد حنفى أن الشركات تعمل على تعديل استراتيجياتها للتأقلم مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحسين وضع المبيعات فى السوق.