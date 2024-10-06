التفاؤل بصعود مؤشرات البورصة يسيطر على توقعات المتعاملين للأسبوع الحالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) راهن المتعاملون فى سوق المال على استكمال مؤشرات للصعود خلال الأسبوع الحالى بعد التراجع الأخير فى الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، وسط تفاؤل باستكمال موجات الصعود رغم استمرار التوترات بالمنطقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.42% إلي 31720 نقطة في الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.78% إلى مستوى 7557.7 نقطة.

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وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 1.74% إلى مستوى 39174 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.96% الى مستوى 10784 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P للأسهم المصرية ارتفاعاً بنحو 1.16% إلى مستوى 6332 نقطة.

وتوقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة بين 32 ألف و32.2 ألف نقطة خلال الأسبوع الجارى بعد هدوء التوترات الجيوسياسية مرة أخرى، وتزايد القوى الشرائية التى تدعم استمرار الصعود.

وأوضح أن جلسات الأسبوع الماضى تلونت بالأخضر إلا أن التوترات بالمنطقة أثرت على جلسة الأربعاء والتى سرعان ما تفادتها القوى الشرائية لتعود فى الخميس بالأخضر مرة أخرى، مرجحًا أنه حال تراجع المؤشر سيختبر منطقة دعم بين 31 ألفا و30.8 ألف نقطة.

ويرى أبوغنيمة أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيختبر قمته التاريخية، محاولاً اختراق منطقة مقاومة عند 7800 و7900 نقطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل تحسن أدائه عن المؤشر الرئيسى، لافتا إلى أن منطقة الدعم الرئيسية للمؤشر السبعيني بين 7200-7100 نقطة.

ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، وجنى أرباح جزئى عن طريق استغلال أي عمليات متاجرة عكسية، مشيرًا إلى أن أفضل القطاعات أداءً خلال الفترة المقبلة، هى القطاع الطبى، والخدمات المالية غير المصرفية، والأدوية، وقطاع العقارات والبناء والتشييد مع بدء وكالة بعض المهام فى رأس الحكمة للشركات.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 23 مليار جنيه الأسبوع الماضى، من خلال تداول 4.83 مليار سهم، بتنفيذ 622 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 21.7 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 4.8 مليار ورقة منفذة على 555 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 3.33% إلى مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وتوقع أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيرز، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 32500 نقطة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن التراجعات الأخيرة كانت نتيجة التوترات بالمنطقة والتى صاحبها انخفاضات فى الأسواق العالمية.

وأوضح أن المؤشرات مازالت فى الاتجاه العام الصاعد، وما يحدث من انخفاضات فى إطار حركة تصحيحية، موضحًا أن مستوى حماية الأرباح 31200 نقطة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.9% والعرب علي 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 449 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 603 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ورجح محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة مقاومة 32700 نقطة على المدى القريب حال اختراق مستوى 31.9 ألف خلال جلسات الأسبوع الجارى، على أن يختبر المؤشر قمته التاريخية على المدى المتوسط.

وأضاف أن الأسهم تشهد عمليات تبادل أدوار في حركة السيولة، إلا أن الشركات التى سيكون لها دور فى صفقة رأس الحكمة ستحصل على جزء كبير من السيولة الفترة المقبلة.

ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم فى الوقت الحالى، وانتقاء الأسهم التى تتركز بها السيولة.

ومثلت تعاملات المصريين 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.2 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.9 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.