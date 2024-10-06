التفاؤل بصعود مؤشرات البورصة يسيطر على توقعات المتعاملين للأسبوع الحالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) راهن المتعاملون فى سوق المال على استكمال مؤشرات البورصة
للصعود خلال الأسبوع الحالى بعد التراجع الأخير فى الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، وسط تفاؤل باستكمال موجات الصعود رغم استمرار التوترات بالمنطقة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.42% إلي 31720 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.78% إلى مستوى 7557.7 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 1.74% إلى مستوى 39174 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.96% الى مستوى 10784 نقطة. بينما سجل مؤشر S&P للأسهم المصرية ارتفاعاً بنحو 1.16% إلى مستوى 6332 نقطة. أبوغنيمة: المؤشر السبعينى سيختبر قمته التاريخية على المدى القريب
وتوقع باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة بين 32 ألف و32.2 ألف نقطة خلال الأسبوع الجارى بعد هدوء التوترات الجيوسياسية مرة أخرى، وتزايد القوى الشرائية التى تدعم استمرار الصعود.
وأوضح أن جلسات الأسبوع الماضى تلونت بالأخضر إلا أن التوترات بالمنطقة أثرت على جلسة الأربعاء والتى سرعان ما تفادتها القوى الشرائية لتعود فى الخميس بالأخضر مرة أخرى، مرجحًا أنه حال تراجع المؤشر سيختبر منطقة دعم بين 31 ألفا و30.8 ألف نقطة.
ويرى أبوغنيمة أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيختبر قمته التاريخية، محاولاً اختراق منطقة مقاومة عند 7800 و7900 نقطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل تحسن أدائه عن المؤشر الرئيسى، لافتا إلى أن منطقة الدعم الرئيسية للمؤشر السبعيني بين 7200-7100 نقطة.
ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، وجنى أرباح جزئى عن طريق استغلال أي عمليات متاجرة عكسية، مشيرًا إلى أن أفضل القطاعات أداءً خلال الفترة المقبلة، هى القطاع الطبى، والخدمات المالية غير المصرفية، والأدوية، وقطاع العقارات والبناء والتشييد مع بدء وكالة بعض المهام فى رأس الحكمة للشركات.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 23 مليار جنيه الأسبوع الماضى، من خلال تداول 4.83 مليار سهم، بتنفيذ 622 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 21.7 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 4.8 مليار ورقة منفذة على 555 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 3.33% إلى مستوى 2.221 تريليون جنيه. جمال الدين: EGX30 سيحاول اختراق المقاومة عند 32500 نقطة
وتوقع أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيرز، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 32500 نقطة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن التراجعات الأخيرة كانت نتيجة التوترات بالمنطقة والتى صاحبها انخفاضات فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن المؤشرات مازالت فى الاتجاه العام الصاعد، وما يحدث من انخفاضات فى إطار حركة تصحيحية، موضحًا أن مستوى حماية الأرباح 31200 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.9% والعرب علي 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 449 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 603 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. اسماعيل: على المستثمرين انتقاء الأسهم التى تتركز بها القوى الشرائية
ورجح محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة مقاومة 32700 نقطة على المدى القريب حال اختراق مستوى 31.9 ألف خلال جلسات الأسبوع الجارى، على أن يختبر المؤشر قمته التاريخية على المدى المتوسط.
وأضاف أن الأسهم تشهد عمليات تبادل أدوار في حركة السيولة، إلا أن الشركات التى سيكون لها دور فى صفقة رأس الحكمة ستحصل على جزء كبير من السيولة الفترة المقبلة.
ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم فى الوقت الحالى، وانتقاء الأسهم التى تتركز بها السيولة.
ومثلت تعاملات المصريين 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.2 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.9 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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