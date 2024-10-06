التعمير تستهدف 9 مليارات جنيه مبيعات بمشروع صبا ريزيدنس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة التعمير للتطوير العقارى“تورك”، تحقيق مبيعات بقيمة 9 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمشروع“صبا ريزيدنس”.
قال المهندس محمد أنور، المدير التنفيذى لشركة التعمير للتطوير العقارى، إن مشروع“صبا ريزيدنس” يقع على محور البوليفارد بالتوسعات الشمالية فى مدينة 6 أكتوبر، ويضم 85 عمارة بإجمالى 2040 وحدة، وتم تقسيم مراحله البيعية الى 3 مراحل، وتم طرح المرحلة الأولى بإجمالى 600 وحدة.
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ويقع مشروع“صبا ريزيدنس” على مساحة 69 فدان ويضم 4 مناطق خدمات ومساحات خضراء ومنطقة ألعاب أطفال، وتم طرح وحدات المرحلة الأولى للحجز، ويتم سداد مقدم 15% والتقسيط حتى 7 سنوات.
وتعد شركة التعمير للتطوير العقارى ذراع تطوير وتسويق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال أنور، إن الشركة تستهدف التوسع فى مجال التطوير العقارى وتتفاوض حالياً على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بغرب القاهرة، كما تقوم بتطوير 3 مشروعات متنوعة بين التجارى والإدارى والعمرانى المتكامل.
أضاف أن الشركة مستمرة فى تسويق مشروعات مميزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وقد بدأت تلك المهام منذ انطلاقها وتمكنت من تسويق بعض الوحدات المملوكة للهيئة“كحصص عينية” بمشروعات كبرى.
ووقعت شركة التعمير للتطوير العقارى فى أكتوبر 2023 بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسويق وحدات تابعة للهيئة، وشملت 3 مشروعات الأول 9 فيلات ضمن كمبوند“يوتوبيا” فى مدينة 6 أكتوبر، وتم بيعها بالكامل بقيمة 43.5 مليون جنيه، والمشروع الثانى“أدريس إيست” وهو عبارة عن حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية مع جمعية“الترابط” مكونة من 3 مراحل، وتبلغ مبيعات المشروع 1.5 مليار جنيه.
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