التعمير تستهدف 9 مليارات جنيه مبيعات بمشروع صبا ريزيدنس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة التعمير للتطوير العقارى“تورك”، تحقيق مبيعات بقيمة 9 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمشروع“صبا ريزيدنس”.

قال المهندس محمد أنور، المدير التنفيذى لشركة التعمير للتطوير العقارى، إن مشروع“صبا ريزيدنس” يقع على محور البوليفارد بالتوسعات الشمالية فى مدينة 6 أكتوبر، ويضم 85 عمارة بإجمالى 2040 وحدة، وتم تقسيم مراحله البيعية الى 3 مراحل، وتم طرح المرحلة الأولى بإجمالى 600 وحدة.

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ويقع مشروع“صبا ريزيدنس” على مساحة 69 فدان ويضم 4 مناطق خدمات ومساحات خضراء ومنطقة ألعاب أطفال، وتم طرح وحدات المرحلة الأولى للحجز، ويتم سداد مقدم 15% والتقسيط حتى 7 سنوات.

وتعد شركة التعمير للتطوير العقارى ذراع تطوير وتسويق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال أنور، إن الشركة تستهدف التوسع فى مجال التطوير العقارى وتتفاوض حالياً على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بغرب القاهرة، كما تقوم بتطوير 3 مشروعات متنوعة بين التجارى والإدارى والعمرانى المتكامل.

أضاف أن الشركة مستمرة فى تسويق مشروعات مميزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وقد بدأت تلك المهام منذ انطلاقها وتمكنت من تسويق بعض الوحدات المملوكة للهيئة“كحصص عينية” بمشروعات كبرى.

ووقعت شركة التعمير للتطوير العقارى فى أكتوبر 2023 بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسويق وحدات تابعة للهيئة، وشملت 3 مشروعات الأول 9 فيلات ضمن كمبوند“يوتوبيا” فى مدينة 6 أكتوبر، وتم بيعها بالكامل بقيمة 43.5 مليون جنيه، والمشروع الثانى“أدريس إيست” وهو عبارة عن حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية مع جمعية“الترابط” مكونة من 3 مراحل، وتبلغ مبيعات المشروع 1.5 مليار جنيه.