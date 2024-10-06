البنك الدولى يطلق خطة المساواة بين الجنسين فى سيراليون - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) أطلق البنك الدولى خطة عمل سيراليون بشأن المساواة في النوع الاجتماعي، وهي خارطة طريق شاملة تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات في البلاد.
وذكر البنك الدولي – في بيان اليوم الأحد- أن المبادرة تتماشى مع إطار شراكة مجموعة البنك الدولي بشأن سيراليون واستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة في النوع الاجتماعي للفترة 2024-2030.
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وتعد خطة عمل سيراليون بشأن النوع الاجتماعي عبارة عن إطار تحليلي وتشغيلي مصمم لتوجيه الجهود الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين من خلال العمليات والسياسات والعمل الاستشاري وتحدد الخطة مجالات الأولوية الرئيسية بناءً على تحليل مكثف بهدف بناء التآزر مع شركاء التنمية لتحسين نتائج النوع الاجتماعي وسد الفجوات بين الجنسين العنيدة.
وأضاف البيان أن سيراليون أحرزت تقدماً ثابتاً في تعزيز المساواة بين الجنسين مقارنة بنظيراتها الإقليمية، حيث ارتفعت معدلات تعليم الفتيات على جميع المستويات وتجاوزت متوسط منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الريف والحضر في التعليم الثانوي بين الفتيات.
ويشير التقرير إلى أن 28 في المائة فحسب من الفتيات الريفيات في سيراليون يذهبن إلى المدرسة الثانوية مقارنة بنحو 60% من الفتيات الحضريات و62% من الأولاد الحضريين، كما أن الوصول إلى الرعاية الصحية في البلاد يشكل قيداً حاسماً على النساء، لاسيما في المناطق الريفية، بينما في سوق العمل، هن أكثر عرضة للخطر من الرجال لأن طبيعة أعمالهن أكثر خطورة.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108750805
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