البنك الدولى يطلق خطة المساواة بين الجنسين فى سيراليون - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلق البنك الدولى خطة عمل سيراليون بشأن المساواة في النوع الاجتماعي، وهي خارطة طريق شاملة تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات في البلاد.

وذكر البنك الدولي – في بيان اليوم الأحد- أن المبادرة تتماشى مع إطار شراكة مجموعة البنك الدولي بشأن سيراليون واستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة في النوع الاجتماعي للفترة 2024-2030.

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وتعد خطة عمل سيراليون بشأن النوع الاجتماعي عبارة عن إطار تحليلي وتشغيلي مصمم لتوجيه الجهود الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين من خلال العمليات والسياسات والعمل الاستشاري وتحدد الخطة مجالات الأولوية الرئيسية بناءً على تحليل مكثف بهدف بناء التآزر مع شركاء التنمية لتحسين نتائج النوع الاجتماعي وسد الفجوات بين الجنسين العنيدة.

وأضاف البيان أن سيراليون أحرزت تقدماً ثابتاً في تعزيز المساواة بين الجنسين مقارنة بنظيراتها الإقليمية، حيث ارتفعت معدلات تعليم الفتيات على جميع المستويات وتجاوزت متوسط منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الريف والحضر في التعليم الثانوي بين الفتيات.

ويشير التقرير إلى أن 28 في المائة فحسب من الفتيات الريفيات في سيراليون يذهبن إلى المدرسة الثانوية مقارنة بنحو 60% من الفتيات الحضريات و62% من الأولاد الحضريين، كما أن الوصول إلى الرعاية الصحية في البلاد يشكل قيداً حاسماً على النساء، لاسيما في المناطق الريفية، بينما في سوق العمل، هن أكثر عرضة للخطر من الرجال لأن طبيعة أعمالهن أكثر خطورة.

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