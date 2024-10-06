زيادة الطلب تقفز بأسعار الدواجن.. وتوقعات بتراجع سعر الكتكوت خلال نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الدواجن فى السوق المحلى خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 15 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى 96 جنيهًا للمستهلك أمس الأحد، مقارنة بـ81 جنيهًا فى وقت سابق.
وأرجع متعاملون هذا الارتفاع إلى قلة المعروض من الكتاكيت، إضافة إلى تخارج عدد من صغار المربين من قطاع التسمين، وأعربوا عن أملهم فى استقرار السوق مع اقتراب نهاية العام، مع تحسن المعروض من الكتاكيت وانخفاض أسعارها، إلى جانب استمرار الإفراجات الجمركية للأعلاف.
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الزيني: فجوة فى أمهات البياض وندرة الكتاكيت من أسباب ارتفاع الأسعار
وأوضح ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن الفجوة فى أمهات البياض، والتى بدأت قبل عامين، تعد السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الدواجن.
وأشار الزينى إلى أن هذه الفجوة نتجت عن أزمة النقد الأجنبى التى أثرت على استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكد أنه مع دخول دورات إنتاج جديدة من المربين، سيبدأ السوق فى التحسن تدريجيًا، مما سيؤدى إلى استقرار الأسعار بحلول نهاية العام الجارى.
وأضاف الزينى، أن خروج عدد كبير من المربين خلال الفترة الماضية جاء نتيجة نقص الكتاكيت وارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أن الكتكوت يمثل 70% من تكلفة إنتاج الدواجن. العبد: مفاوضات مع التموين لتوريد الدواجن للقابضة للصناعات الغذائية
من جهته، توقع أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن ينخفض سعر الكتكوت بداية من نوفمبر المقبل، نتيجة تراجع الإقبال على إدخال دورات جديدة خلال فصل الشتاء.
وأكد العبد أن ارتفاع أسعار الدواجن فى الوقت الحالى، والذى جعل سعر الكيلو فى المزرعة يتراوح بين 80 و84 جنيهًا، يرجع إلى زيادة الطلب على الدواجن.
وأشار العبد إلى أن اتحاد منتجى الدواجن يتفاوض حاليًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوريد الدواجن للشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحا أن آخر توريد تم للوزارة كان بداية العام الجارى بكمية بلغت 400 طن، بسعر 120 جنيهًا للكيلو.
ويرى طارق هلا، رئيس المجموعة المصرية الهولندية للدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى عدة أسباب، منها وجود إصابات طفيفة فى بعض عنابر الدواجن، مما أدى إلى انخفاض حجم المعروض بنسبة 10%، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت، التى تجاوزت 50 جنيهًا للكتكوت الواحد.
وأوضح هلا، أن محاولات استيراد الكتاكيت لم تُكلل بالنجاح بسبب ارتفاع أسعار الكتاكيت المستوردة، حيث يبلغ سعر الكتكوت التسمين المستورد نحو 83 سنتًا، ما يعادل 45 جنيهًا، بينما يصل سعر كتكوت الأمهات إلى 9 دولارات، ما يعادل حوالى 450 جنيهًا، مما يجعل استيرادها غير مجدٍ اقتصاديًا.
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