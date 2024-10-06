زيادة الطلب تقفز بأسعار الدواجن.. وتوقعات بتراجع سعر الكتكوت خلال نوفمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الدواجن فى السوق المحلى خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 15 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى 96 جنيهًا للمستهلك أمس الأحد، مقارنة بـ81 جنيهًا فى وقت سابق.

وأرجع متعاملون هذا الارتفاع إلى قلة المعروض من الكتاكيت، إضافة إلى تخارج عدد من صغار المربين من قطاع التسمين، وأعربوا عن أملهم فى استقرار السوق مع اقتراب نهاية العام، مع تحسن المعروض من الكتاكيت وانخفاض أسعارها، إلى جانب استمرار الإفراجات الجمركية للأعلاف.

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الزيني: فجوة فى أمهات البياض وندرة الكتاكيت من أسباب ارتفاع الأسعار

وأوضح ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن الفجوة فى أمهات البياض، والتى بدأت قبل عامين، تعد السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الدواجن.

وأشار الزينى إلى أن هذه الفجوة نتجت عن أزمة النقد الأجنبى التى أثرت على استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأكد أنه مع دخول دورات إنتاج جديدة من المربين، سيبدأ السوق فى التحسن تدريجيًا، مما سيؤدى إلى استقرار الأسعار بحلول نهاية العام الجارى.

وأضاف الزينى، أن خروج عدد كبير من المربين خلال الفترة الماضية جاء نتيجة نقص الكتاكيت وارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أن الكتكوت يمثل 70% من تكلفة إنتاج الدواجن.

من جهته، توقع أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن ينخفض سعر الكتكوت بداية من نوفمبر المقبل، نتيجة تراجع الإقبال على إدخال دورات جديدة خلال فصل الشتاء.

وأكد العبد أن ارتفاع أسعار الدواجن فى الوقت الحالى، والذى جعل سعر الكيلو فى المزرعة يتراوح بين 80 و84 جنيهًا، يرجع إلى زيادة الطلب على الدواجن.

وأشار العبد إلى أن اتحاد منتجى الدواجن يتفاوض حاليًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوريد الدواجن للشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحا أن آخر توريد تم للوزارة كان بداية العام الجارى بكمية بلغت 400 طن، بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

ويرى طارق هلا، رئيس المجموعة المصرية الهولندية للدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى عدة أسباب، منها وجود إصابات طفيفة فى بعض عنابر الدواجن، مما أدى إلى انخفاض حجم المعروض بنسبة 10%، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت، التى تجاوزت 50 جنيهًا للكتكوت الواحد.

وأوضح هلا، أن محاولات استيراد الكتاكيت لم تُكلل بالنجاح بسبب ارتفاع أسعار الكتاكيت المستوردة، حيث يبلغ سعر الكتكوت التسمين المستورد نحو 83 سنتًا، ما يعادل 45 جنيهًا، بينما يصل سعر كتكوت الأمهات إلى 9 دولارات، ما يعادل حوالى 450 جنيهًا، مما يجعل استيرادها غير مجدٍ اقتصاديًا.