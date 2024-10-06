تراجع أغلب بورصات الخليج متأثرة بالأحداث الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أغلب بورصات الخليج تراجعها في نهاية التعاملات اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية – بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وازدات مخاوف توسع دائرة الحرب غزة ولبنان إلى حرب إقليمية؛ مما أثار قلق المستثمرين حول مستقبل السوق حيث تأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

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ففي البحرين، أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛ بضغط تراجع قطاعي الاتصالات، والمال.

ومع ختام التعاملات، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.13 بالمائة إلى مستوى 2003.6 نقطة، وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 358.38 ألف سهم بقيمة 88.57 ألف دينار، وتراجع قطاع المال مع هبوط سهم بنك بنك السلام بـ 0.97%.

وكانت بورصة البحرين أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي على تراجع؛ بضغط تراجع قطاعي المواد الأساسية، والمال.

كما تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم؛ بضغط هبوط جماعي للقطاعات؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.51% متدنياً إلى النقطة 10412.01؛ ليخسر 53.24 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

وتراجعت التداولات اليوم؛ حيث سجلت البورصة سيولة بقيمة 402.91 مليون ريال بدلاً من 485.43 مليون ريال في الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 169.65 مليون سهم، مقارنة بـ196.63 مليون سهم في الجلسة السابق، كما بلغ عدد الصفقات 14.20 ألف صفقة، بدلاً من 17.80 ألف صفقة الخميس.

وفي الوقت الذي بددت فيه بورصة الكويت جزءاً من خسائرها الصباحية ، لكنها أغلقت تعاملات اليوم باللون الأحمر؛ بضغط التوترات الجيوسياسية، مع تصدر سهم بنك وبيان نشاط التداول على مختلف مستوياته.

وتراجع مؤشر السوق الأول 1.08%، ونزل“العام” 1%، كما انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.63% و0.12% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

وتأثرت بورصة الكويت بعدة عوامل دفعتها للهبوط ، بينها مخاوف توسع الحرب القائمة على قطاع غزة ولبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرب إقليمية.

يأتي ذلك إلى جانب ترقب المساهمين اعتباراً من اليوم بيع 211.26 مليون سهم في بنك بوبيان؛ لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل، علماً بأن بنكي بوبيان والخليج أعلنا الخميس الماضي، حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين جهات الاستشارية للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة.

في المقابل ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16%، عند مستوى 4681.11 نقطة، رابحاً 3.57 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس الماضي.

ودعم أداء المؤشر اليوم ارتفاع قطاع الخدمات وحيداً، بنسبة 0.68%؛ مع صدارة سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة للرابحين اليوم بنسبة 7.93%، وارتفع إس إم إن باور بنسبة 3.53%.

وتراجعت مؤشرات الصناعة والمالي، وانخفض الأول بنسبة 0.36%؛ مع تقدم سهم فولتامب للطاقة على المتراجعين 7.14%، وتراجع سهم الخليجية للفطر بنسبة 2.19%.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 188.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11769.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 800 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 213 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 259.40 نقط، ليقفل عند مستوى 24655.96 نقطة.

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