تراجع أغلب بورصات الخليج متأثرة بالأحداث الجيوسياسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت أغلب بورصات الخليج تراجعها في نهاية التعاملات اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية – بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وازدات مخاوف توسع دائرة الحرب غزة ولبنان إلى حرب إقليمية؛ مما أثار قلق المستثمرين حول مستقبل السوق حيث تأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
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ففي البحرين، أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛ بضغط تراجع قطاعي الاتصالات، والمال.
ومع ختام التعاملات، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.13 بالمائة إلى مستوى 2003.6 نقطة، وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 358.38 ألف سهم بقيمة 88.57 ألف دينار، وتراجع قطاع المال مع هبوط سهم بنك بنك السلام بـ 0.97%.
وكانت بورصة البحرين أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي على تراجع؛ بضغط تراجع قطاعي المواد الأساسية، والمال.
كما تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم؛ بضغط هبوط جماعي للقطاعات؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.51% متدنياً إلى النقطة 10412.01؛ ليخسر 53.24 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.
وتراجعت التداولات اليوم؛ حيث سجلت البورصة سيولة بقيمة 402.91 مليون ريال بدلاً من 485.43 مليون ريال في الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 169.65 مليون سهم، مقارنة بـ196.63 مليون سهم في الجلسة السابق، كما بلغ عدد الصفقات 14.20 ألف صفقة، بدلاً من 17.80 ألف صفقة الخميس.
وفي الوقت الذي بددت فيه بورصة الكويت جزءاً من خسائرها الصباحية ، لكنها أغلقت تعاملات اليوم باللون الأحمر؛ بضغط التوترات الجيوسياسية، مع تصدر سهم بنك وبيان نشاط التداول على مختلف مستوياته.
وتراجع مؤشر السوق الأول 1.08%، ونزل“العام” 1%، كما انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.63% و0.12% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.
وتأثرت بورصة الكويت بعدة عوامل دفعتها للهبوط ، بينها مخاوف توسع الحرب القائمة على قطاع غزة ولبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرب إقليمية.
يأتي ذلك إلى جانب ترقب المساهمين اعتباراً من اليوم بيع 211.26 مليون سهم في بنك بوبيان؛ لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل، علماً بأن بنكي بوبيان والخليج أعلنا الخميس الماضي، حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين جهات الاستشارية للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة.
في المقابل ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16%، عند مستوى 4681.11 نقطة، رابحاً 3.57 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس الماضي.
ودعم أداء المؤشر اليوم ارتفاع قطاع الخدمات وحيداً، بنسبة 0.68%؛ مع صدارة سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة للرابحين اليوم بنسبة 7.93%، وارتفع إس إم إن باور بنسبة 3.53%.
وتراجعت مؤشرات الصناعة والمالي، وانخفض الأول بنسبة 0.36%؛ مع تقدم سهم فولتامب للطاقة على المتراجعين 7.14%، وتراجع سهم الخليجية للفطر بنسبة 2.19%.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 188.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11769.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 800 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 213 شركة على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 259.40 نقط، ليقفل عند مستوى 24655.96 نقطة.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108750803