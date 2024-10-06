جوجل تدرس استخدام الطاقة النووية لتغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس جوجل استخدام الطاقة النووية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، إذ ألمح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، إلى أنه ربما تعمل الطاقة النووية يوماً ما على تشغيل بعض مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للطاقة التابعة للشركة.

وقال بيتشاي، إن جوجل تبحث عن مصادر طاقة لا تلبي احتياجاتها العالية من الطاقة فحسب؛ بل ستحقق أيضاً هدفها المتمثل في توليد صافي انبعاثات صفرية.

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ويهدف عملاق البحث إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية في جميع عملياته بحلول عام 2030.

وقال بيتشاي في مقابلة مع صحيفة نيكي ((لقد كان هدفاً طموحاً للغاية وما زلنا نعمل بطموح كبير لتحقيقه، من الواضح أن مسار استثمارات الذكاء الاصطناعي قد زاد من حجم المهمة المطلوبة)).

وأضاف بيتشاي ((نحن نتطلع الآن إلى استثمارات إضافية، ربما تكون في الطاقة الشمسية، كما نقيم التقنيات مثل المفاعلات النووية الصغيرة، وما إلى ذلك))، على الرغم من أنه لم يحدد متى وأين ستبدأ جوجل الحصول على الكهرباء من محطات الطاقة النووية.

ومن المؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها جوجل عن اهتمامها ببدائل الطاقة النظيفة مثل الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2023، نشرت جوجل منشوراً على مدونة وورقة بيضاء تقول إنها ستواصل الاستثمار بشكل كبير في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين.

وجوجل ليست شركة التكنولوجيا العملاقة الوحيدة التي تفكر في استخدام الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات الخاصة بها، فقد أعلن كل من منافسيها، أمازون ومايكروسوفت، بالفعل عن صفقات كهرباء مع محطات الطاقة النووية.

وفي شهر مارس، وقعت أمازون صفقة بقيمة 650 مليون دولار لشراء الكهرباء من محطة سسكويهانا للطاقة النووية، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.

وبعد ذلك، في سبتمبر الماضي، وقعت مايكروسوفت صفقة مدتها 20 عاماً لشراء الطاقة من محطة ثري مايل آيلاند النووية في بنسلفانيا، حسب ما قالت شركة كونستيليشن إنيرجي، مالكة المحطة، في بيان لها.

ومن المقرر إعادة تشغيل المفاعل، الذي أغلق في عام 2019 بحلول عام 2028

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