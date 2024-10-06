التمويل الدولية تمنح التجارى الدولى ضمانة بـ50 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مؤسسة التمويل الدولية أن القرض الذى قدمته للبنك التجارى الدولى مؤخرًا مصحوب بضمانة قيمتها 50 مليون دولار ضمن برنامج تمويل التجارة.

وأعلن البنك التجارى الدولى ـ مصر التوقيع على اتفاقية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية.

موضوعاتعضو بـ”المركزي الأوروبي”: التضخم أصبح قريبًا من المستهدف “الأوروبى لإعادة الإعمار” يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات“العربى الأفريقى” للاستدامة 1.76 مليار دولار أرباح متوقعة لبنك“ساباديل” الإسباني في عام 2024

وتبلغ مدة القرض عشر سنوات، وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.

وفى نهاية العام الماضى، حصل البنك على حزمة بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشملت 150 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وآخر قيمته 100 مليون دولار لمدة سبع سنوات، يهدف إلى تمويل المشروعات الخضراء مثل تحلية المياه، والمبانى الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.

وقال البنك، إنَّ هذه الخطوة مكلمة لاستراتيجيته فى إدارة هيكله الرأسمالى؛ حيث تعكف الإدارة التنفيذية، ومجلس إدارة البنك على دراسة البدائل المتاحة لضمان استقرار وقوة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أى متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية.

وبحسب المؤسسة فإن الهدف الآخر للتمويل هو دعم توسع البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء فإن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت مليارى دولار في القطاعات المختلفة.

وتلعب المؤسسة دورًا فى برنامج الطروحات الحكومية يتمثل في تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية للبرنامج.