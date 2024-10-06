التمويل الدولية تمنح التجارى الدولى ضمانة بـ50 مليون دولار - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) كشفت مؤسسة التمويل الدولية أن القرض الذى قدمته للبنك التجارى الدولى مؤخرًا مصحوب بضمانة قيمتها 50 مليون دولار ضمن برنامج تمويل التجارة.
وأعلن البنك التجارى الدولى ـ مصر التوقيع على اتفاقية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية.
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وتبلغ مدة القرض عشر سنوات، وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وفى نهاية العام الماضى، حصل البنك على حزمة بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشملت 150 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وآخر قيمته 100 مليون دولار لمدة سبع سنوات، يهدف إلى تمويل المشروعات الخضراء مثل تحلية المياه، والمبانى الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
وقال البنك، إنَّ هذه الخطوة مكلمة لاستراتيجيته فى إدارة هيكله الرأسمالى؛ حيث تعكف الإدارة التنفيذية، ومجلس إدارة البنك على دراسة البدائل المتاحة لضمان استقرار وقوة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أى متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية.
وبحسب المؤسسة فإن الهدف الآخر للتمويل هو دعم توسع البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء فإن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت مليارى دولار في القطاعات المختلفة.
وتلعب المؤسسة دورًا فى برنامج الطروحات الحكومية يتمثل في تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية للبرنامج.
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