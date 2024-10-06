المالية: طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 60 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية طرحها لأذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة – عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد – أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 182 يومًا بلغ 29.19%، وبلغ أعلى عائد 29.24% وسجل أقل عائد 28.99%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 364 يومًا 26.23%، وسجل أعلى عائد 26.24% وأقل عائد 26.20%.
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وأضافت أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات بلغ 24.15% وبلغ أقصى عائد 24.25% وأدنى عائد 23.99%، مشيرة إلى أنها قد طرحت الخميس الماضي أذون خزانة آجال 182 و364 يومًا وسندات أجل 3 سنوات بقيم بلغت 30 و20 و10 مليارات جنيه على التوالي.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108750800
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