المالية: طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 60 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية طرحها لأذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة – عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد – أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 182 يومًا بلغ 29.19%، وبلغ أعلى عائد 29.24% وسجل أقل عائد 28.99%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 364 يومًا 26.23%، وسجل أعلى عائد 26.24% وأقل عائد 26.20%.

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وأضافت أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات بلغ 24.15% وبلغ أقصى عائد 24.25% وأدنى عائد 23.99%، مشيرة إلى أنها قد طرحت الخميس الماضي أذون خزانة آجال 182 و364 يومًا وسندات أجل 3 سنوات بقيم بلغت 30 و20 و10 مليارات جنيه على التوالي.

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