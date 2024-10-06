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البنك الدولى يدعم إصلاحات أوزبكستان لنمو القطاع الخاص ومعالجة تغير المناخ - جريدة البورصة

10/6/2024 2:45:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة مالية بقيمة 800 مليون دولار في شكل قروض ميسرة للغاية لدعم أجندة الإصلاح في أوزبكستان الرامية إلى تعزيز انتقال البلاد إلى اقتصاد السوق الشامل والمرن.

وذكر البنك الدولي -في بيان أصدره اليوم الأحد- أن برنامج الإصلاح الهيكلي الحكومي، بدعم من البنك الدولي، يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في أوزبكستان، وتعزيز الكفاءة في قطاعات الزراعة والسكك الحديدية والطاقة، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتوسيع خدمات الحماية الاجتماعية، وتعزيز استعداد البلاد للمخاطر البيئية وتغير المناخ.

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ويوفر تمويل البنك الدولي من خلال قروض ميسرة للغاية، للحكومة خيارات سداد منخفضة التكلفة وطويلة الأجل أكثر ملاءمة من تلك المتاحة في الأسواق المالية الدولية.. ونتيجة لذلك، سوف تستفيد أوزبكستان من انخفاض تكاليف سداد القروض، مما يحرر المزيد من موارد الميزانية للأولويات الاجتماعية والاقتصادية.

ويدعم تمويل البنك الدولي برنامج سياسة التنمية الذي تقوده الحكومة، والذي يشمل مجموعة من المجالات مثل نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وأمن الأراضي للمزارعين ومعالجة تغير المناخ وإدارة الموارد المائي وقطاع السكك الحديدية وقطاع الطاقة وغيرها من المجالات الأخرى.

المصدر:

MENAFN06102024000202011048ID1108750799

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