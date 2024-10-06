هل حقق العالم تقدمًا فعليًا على صعيد أهداف التنمية المستدامة؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ربما يكون أي قارئ للأخبار اليومية، معذورا إذا تصور أن العالم يعيش حالة من الانحدار.

ففي خضم عدد لا حصر له من الصراعات والضغوط المجتمعية، تحذر الأمم المتحدة بانتظام من أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامةــ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي حددتها كل البلدان في عام 2015ــ تنطلق على المسار الصحيح نحو تحقيقها بحلول عام 2030، وفقا للاتفاق، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى التساؤل حول ما إذا كانت مثل هذه الأهداف لا تزال تخدم أي غرض.

موضوعاتصندوق النقد بحاجة لإلغاء الرسوم الإضافية لدعم الدول المتعثرة جيمس جالبرث يكتب: الشامانية الاقتصادية.. دور الاحتياطي الفيدرالي في إدارة التضخم مصطفى ناصف يكتب: تدريب مجالس الإدارة على مبادئ الحوكمة ضرورة لنجاح المؤسسات

ولكن بدلا من الاستسلام للتشاؤم، من الجدير بنا أن نتحقق من المجالات حيث يحرز العالم تقدما راسخا، وغيرها التي تبدو عالقة في وضع التشغيل الآلي، والأخرى حيث تتحرك الأمور بالفعل إلى الوراء أو تقترب من نقطة التحول نحو الأسوأ.

هذا ما شرعنا في القيام به في دراسة حديثة، مع زميلتنا أوديرا أونيتشي، لتقدير التقدم على مستوى البلدان في مختلف أنحاء العالم.

مِن النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها أن“العمل كالمعتاد” يصف بدقة كثيرا من الاتجاهات منذ عام 2015.

ومع ذلك، يجب أن نتذكر طبيعة طموحات أهداف التنمية المستدامة ونحن نتصدى لتقييمها.

لم تُنشأ هذه الأهداف لمجرد إدامة أنماط التقدم الأطول أمدا نحو مجتمعات أكثر ازدهارا وشمولا واستدامة. بل كان مقصدها التعجيل بهذا التقدم بدرجة كبيرة.

على سبيل المثال، لا يدعو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة إلى استمرار طويل الأجل للرحلة التي دامت قرونا من الزمن نحو المساواة بين الجنسين فحسب. بل يدعو أيضا إلى تغيير تحويلي سريع لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين بحلول عام 2030، وهذا ما يجب أن يكون.

حتى لو لم تكن وتيرة التقدم كافية لتحقيق ما التزمت بالوفاء به 193 دولة، فإن هذا لا يعني أن كل شيء يزداد سوءا.

فَـحَـصَـت دراستنا 24 مؤشرا على مستوى الدول فيما يتصل بأهداف التنمية المستدامة وبَدَأت بسؤال أساسي: هل تحسنت الأمور منذ عام 2015؟ وقد وجدنا تحسينات على مستوى البشرية في 18 مؤشرا، تتراوح من توسيع المناطق البحرية المحمية إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى المياه والصرف الصحي.

مثل هذه المكاسب لا تقلل من آلام التراجع عن التدابير الستة المتبقية، وخاصة تلك المرتبطة بالجوع والأمن الغذائي، ناهيك عن العواقب الصحية والتعليمية المروعة التي خلفتها جائحة كوفيد-19.

لكن هذه المؤشرات توضح لنا لماذا نحتاج إلى تمييز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أكثر منهجية.

عندما نحقق في الاتجاهات التي تغيرت منذ اتفاق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، يتبين لنا أن النتائج كانت أكثر خفوتا.

كان تسارع التقدم الأكثر وضوحا في خفض الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وتغطية مضادات الفيروسات الرجعية لعلاج الإيدز، والوصول إلى الكهرباء.

تشمل بيانات علاج الإيدز اختراقات غير عادية في البلدان المنخفضة الدخل حيث البنية الأساسية محدودة، مثل سيراليون وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وعندما نتحدث عن قضية عالمية افتقرت إلى أي استجابة سياسية منهجية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن هذا يمثل تقدما ملحوظا للبشرية.

ولكن فيما يتصل بثمانية مؤشرات، لم نجد أي تغيير في معدل التقدم البعيد الأمد، كما رصدنا علامات تباطؤ في تسعة مؤشرات أخرى. (فيما يتصل بأربعة مؤشرات، لم يكن لدينا بيانات كافية قبل عام 2015 لتقييم التغييرات الطويلة الأجل).

الخلاصة هي أننا لم نجد قصة إجمالية واحدة يمكن سردها عن أهداف التنمية المستدامة. فمعظم البلدان تحقق أداء أفضل في بعض القضايا وأداء أسوأ في قضايا أخرى، مما يشير إلى أن العالم يحتاج إلى بطاقة أداء أكثر توازنا لتسجيل النجاحات والإخفاقات.

علاوة على ذلك، لا يأتي التباطؤ دائما كمفاجأة. لقد تسببت الجائحة في إحداث زيادة واضحة قصيرة الأمد في عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، لكن أغلب هذا التأثير تلاشى الآن.

وعلى الرغم من كل الصدمات العالمية الكبرى في السنوات القليلة الأخيرة، نجد أن ذات التحدي الأساسي لا يزال قائما: فلا يزال الفقر المدقع متركزا في تلك البلدان التي كانت تناضل بالفعل للحد منه.

وفي بعض التدابير، لا يُـنبئنا معدل التقدم الظاهري بالقصة الحقيقية.

فيما يتعلق بالبيئة، على سبيل المثال، لا تنبئنا التغيرات السنوية في المناطق المحمية أو مستويات انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي بالكثير عن خطر الوصول إلى نقطة تحول كارثية.

إذا كنت عالقا في سيارة تنزلق بسرعة نحو جرف، فلا ينبغي لك أن تنشغل بالقراءات على عداد السرعة؛ بل يجب أن تركز على الضغط على المكابح في الوقت المناسب.

على الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بنقاط التحول بدقة، فإن الأمر لا يخلو من أدلة متزايدة تشير إلى أن عددا كبيرا من الحدود الكوكبية جرى تجاوزها بالفعل.

لقد أصبح العالم بعيدا كل البعد عن هدف الإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة نتيجة للانحباس الحراري الكوكبي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة أو الحفاظ على الطبيعة بالقدر الكافي لوقف خطر الانقراض الجماعي.

قد تعمل قضايا فردية أخرى مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة على تغذية روايات متنافسة.

لنتأمل هنا تحدي الوفيات بين الأطفال. خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2022، انخفضت الوفيات السنوية بين الأطفال دون سن الخامسة بأكثر من مليون، من 6.1 مليونا إلى 4.9 مليونا.

وكانت الاتجاهات الدافعة لهذا الانخفاض على مستوى البلدان تتألف من مزيج مختلط. فقد حققت عشرون دولة نامية تحسنا أسرع في حين سجلت أكثر من أربعين دولة مكاسب أبطأ.

وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن تتمكن 60 دولة من تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في عدم تجاوز مستوى 25 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية بحلول عام 2030.

وسيتراكم هذا العجز ليصل إلى أكثر من عشرة ملايين وفاة بحلول عام 2030.

قد يشعر المرء بالتفاؤل إزاء التقدم والقلق إزاء التحديات.

ومن اللافت للنظر أن أكثر من نصف الوفيات الزائدة بين الأطفال قد تحدث في ثلاث دول فقط بحلول نهاية العقد ــ نيجيريا وباكستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وعلى هذا فمن المعقول أن تساعد الجهود الدولية المتضافرة القادة المحليين على تحقيق اختراقات من شأنها أن تغير الصورة العالمية بشكل جوهري.

في المجمل، من الممكن أن يقدم لنا التقييم الدقيق لأهداف التنمية المستدامة التشجيع إلى جانب الواقعية الرصينة اللازمة في مواجهة الظروف الحالية. إذ تستمر الاختراقات التكنولوجيةــ التي تتراوح من التدخلات الصحية الرائدة إلى شبكات سلامة النقود الرقمية القادرة على الوصول إلى الناس حتى في بيئات العالم الأشد صعوبةــ في الدفع بأشكال جديدة من التقدم.

وعندما تتوافق المؤسسات، وسبل التمويل، وأنظمة الحكم الشفافة، يظل من الممكن أن يحافظ التقدم على سرعته.

إن العالم عامر بعلامات التحذير، ولا يزال كثيرون من البشر يتحملون أعباء غير عادية. ولكن على الرغم من الارتباكات العالمية الكبرى في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، فإننا نواصل تحقيق مكاسب إجماليةــ وإن كانت بطيئة للغايةــ نحو معايير النجاح المشتركة.

ولا يوجد سبب يدعونا للتخلي عن الأمل. المشكلة ليست أن كل شيء يزداد سوءا. بل إن كثيرا من الأمور لا تتحسن بسرعة أكبر مما كانت عليه من قبل.

المصدر: بقلم: