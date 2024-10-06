لماذا لا تكشف الحكومات عن ديونها الفعلية؟ - جريدة البورصة

وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، فإن ديون السنغال أكبر مما كان يعتقد سابقاً.

موضوعاتشركات التأجير التمويلى تسعى لترويج سنداتها لدى صناديق الاستثمار البنك الدولى يدعم إصلاحات أوزبكستان لنمو القطاع الخاص ومعالجة تغير المناخ جوجل تدرس استخدام الطاقة النووية لتغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى

ففي مؤتمر صحفي عقده في 26 سبتمبر، أكد سونكو، الذي تولى منصبه في أبريل، أن الحكومة السابقة“كذبت على الشعب” من خلال إخفاء قروض تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لرفع الدين العام للبلاد إلى 83% من الدخل الوطني.

وحتى الآن، لم يتم نشر تدقيق شامل لهذه الأرقام، مما يجعل من الصعب التأكد من صحتها.

وصندوق النقد الدولي، الذي يدير برنامج إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع السنغال، لم يخفِ استياءه من هذه الأرقام المخفية.

الدين الخفي ظاهرة شائعة

الارتباك حول حجم الديون ليس حالة فريدة، إذ تكافح العديد من الحكومات لتتبع كل ما تدين به، خاصة فيما يتعلق بديون الشركات المملوكة للدولة التي غالباً ما تتورط في الاقتراض غير المنضبط.

والبعض الآخر من الحكومات يلجأ إلى الاقتراض السري لتجنب الرقابة العامة، حسب ما ذكرته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

ووفقاً لدراسة حديثة أجراها باحثون من البنك الدولي وجامعتي دويسبورج-إيسن ونوتردام، فقد جمعت الدول النامية منذ عام 1970 ما لا يقل عن تريليون دولار من الديون الخارجية غير المعلنة للبنك الدولي عند توقيعها، وهذا يمثل أكثر من 12% من إجمالي الاقتراض الخارجي خلال تلك الفترة.

تأتي هذه الأرقام من خلال تتبع المراجعات على إحصاءات الديون الخارجية للبنك الدولي، والتي تعتمد على تقارير الحكومات المدينة، وما يقرب من 70% من تقديرات الديون يتم تعديلها بعد نشرها للمرة الأولى.

في حين أن معظم التعديلات صغيرة ويبدو أنها غير مقصودة، فإن المراجعات التصاعدية تكون أكبر من الهبوطية، مما يشير إلى وجود أنماط منهجية في عدم الإبلاغ الكامل عن الديون.

وبطبيعة الحال، لا يمكن احتساب الديون المخفية إلا عندما يتم اكتشافها، مما يعني أن قيمتها الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.

هناك بعض الشفافية في تقارير قروض البنك الدولي، التي يتم الكشف عنها بانتظام، وكذلك السندات المتداولة علناً.

ومع ذلك، تأتي أكبر المراجعات من القروض الخاصة، مثل الائتمان المصرفي أو القروض الثنائية بين الحكومات.

الديون المخفية تميل إلى التراكم عندما تكون الاقتصادات مزدهرة، وتصبح أكثر عرضة للاكتشاف عند تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث تسعى الدول للتعافي أو الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

في الأعوام الأخيرة، تزايد الكشف عن الديون المخفية بشكل ملحوظ مع تعامل الدول مع تداعيات جائحة كوفيد-19، وقد يكون تحسين أنظمة التقارير سبباً آخر لهذا الارتفاع.

وقد أظهرت مراجعات عام 2022 لإحصاءات البنك الدولي أن هناك زيادة تصاعدية تزيد على 200 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الإحصاءات.

فضائح الفساد

تعد حالات الفساد الأسوأ ضمن الديون المخفية.

في موزمبيق، على سبيل المثال، اقترضت شركات حكومية سرًا مبلغ 1.2 مليار دولار ضمن خطة دبرها مصرفيون من“كريدي سويس”، ومسئولون حكوميون، وشركة لبنانية لبناء السفن.

عندما تم الكشف عن هذه القروض في عام 2016، انهار الاقتصاد المحلي.

العديد من المسؤولين الذين تورطوا في هذه الفضيحة، والذين حصلوا على رشاوى، تم إيداعهم السجن.

في أغسطس الماضي، تم إدانة وزير المالية الذي وقع على هذه الصفقات بتهم الاحتيال وغسيل الأموال في محكمة بنيويورك.

كما أن الاقتراض الغامض يمثل أيضاً عائقاً أمام إعادة هيكلة الديون.

ففي زامبيا، أدى الارتباك حول الحجم الفعلي للديون إلى تفاقم الشكوك بين الدائنين الغربيين والصينيين عندما سعت البلاد لأول مرة إلى إعادة هيكلة ديونها في عام 2020، واستمرت عملية إعادة الهيكلة حتى هذا العام.

وتمت مراجعة الرقم المعلن عن ديون زامبيا لعام 2021 بزيادة تزيد على 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

بشكل عام، وجدت الدراسات أن البلدان تقضي فترة أطول في حالة تعثر عندما تكون الديون المخفية جزءاً من المشكلة.

الشفافية ضرورة ملحة

إحدى الطرق الواضحة لزيادة الشفافية هي فرضها بموجب القانون، فقد وجد مسح أجراه صندوق النقد الدولي على 60 دولة، من ألبانيا إلى زيمبابوي، أن نصف هذه الدول تقريباً لا تمتلك تشريعات تلزم الحكومات بتقديم تقارير حول إدارة الديون إلى البرلمانات، بينما القليل منها فقط يطلب نشر شروط القروض السيادية.

مشكلة أخرى تتمثل في الإفراط في استخدام بنود السرية ضمن العديد من عقود الديون، وهي بنود غالباً ما تتجاوز ما يمكن تبريره باعتبارات تجارية.

يتحمل المقرضون أيضاً جزءاً من المسؤولية.

ففي عام 2019، قام معهد التمويل الدولي، وهو نادٍ للجهات المالية، بتطوير مجموعة من المبادئ التي تشجع المقرضين من القطاع الخاص على الكشف عن قروضهم للحكومات طوعاً.

ومع ذلك، سجل بنكان فقط معلومات حول قروضهما في السجل العام الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، وكان أحدهما“كريدي سويس” بعد فضيحة موزمبيق، في محاولة منه لاستعادة سمعته.

لم يسجل السجل أي قروض متفق عليها هذا العام، وقد أظهرت تحقيقات أجرتها مجموعة“ديبت جاستيس” البريطانية أن ما لا يقل عن 37 مليار دولار من القروض كان يجب أن تُنشر، مقارنة بمبلغ 2.9 مليار دولار فقط الذي تم تسجيله بالفعل في ذلك الوقت.

اقترح النشطاء أن العقود السيادية يجب أن تكون غير قابلة للتنفيذ في المحاكم إذا لم يتم الكشف عنها علنًا في غضون 30 يومًا من إصدارها.

يمكن تحقيق هذا الإصلاح من خلال بعض التعديلات القانونية في إنجلترا ونيويورك، حيث تتم مناقشة معظم قضايا الديون الدولية، ولن يؤدي هذا إلى القضاء تماماً على المشكلة، ولكنه سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.