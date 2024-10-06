مصر تحصل على 21.3 مليون دولار من قرض البنك الدولى لمكافحة التلوث بالقاهرة الكبرى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت مصر على 21.3 مليون دولار من قرض البنك الدولى لمكافحة التلوث والتغير المناخى البالغ قيمته 200 مليون دولار.

وذكر البنك أن هناك عددا من التطورات بينها بدء الأعمال فى مرفق إدارة النفايات المتكامل بالعاشر من رمضان؛ وإطلاق عملية المناقصات الخاصة بالحافلات الكهربائية التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وكذلك إنشاء محطتى فى محافظة القليوبية.

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وكشف أنه تم إعداد خطة أولية للتأهب والاستجابة لأيام التلوث المرتفعة استعداداً لموسم“السحابة السوداء”، كما انطلقت المشاورات مع المزارعين وأصحاب المصلحة الرئيسيين فى أربع محافظات.

كما تُوشك وثائق المناقصة الخاصة بتأهيل جراج الأميرية وتجهيزه بمحطات شحن ومرافق صيانة لاستيعاب الحافلات الكهربائية الجديدة والتى أُطلقت مناقصاتها فى نهاية أغسطس 2024 على الانتهاء، ويتوقع نشر نتائجها الشهر الجارى.

يشمل المشروع عدة مبادرات رئيسية تهدف إلى تحسين البيئة وإدارة الموارد، بينها تعزيز نظام إدارة جودة الهواء والاستجابة للتحديات البيئية بتكلفة تبلغ 17.5 مليون دولار، بجانب تنفيذ الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة بميزانية قدرها 126 مليون دولار، إلى جانب مشروع تقليل انبعاثات المركبات بتكلفة تصل إلى 40 مليون دولار.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز القدرات وتغيير السلوك العام وتحسين وسائل التواصل بتكلفة 6.2 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص 9.8 مليون دولار لإدارة المشروع ورصد التقدم وتقييمه.

كما تم رصد 9.13 مليون دولار لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الطبية للحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة بتكلفة 9.13 مليون دولار.

وبحسب بيان سابق لوزارة التخطيط والتعاون الدولى، تصل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى بين مصر والبنك الدولى نحو 5.4 مليار دولار، لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً فى قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر.

ويدرس البنك الدولى تمويل 3 مشروعات لمصر فى الفترة المقبلة بقيمة 1.05 مليار دولار ومن المقرر أن يصدر قراره الشهر المقبل والخاص بتسريع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبالغ قيمته 300 مليون دولار.

فيما سيناقش مشروع إصلاح الشركات الحكومية البالغ قيمته 500 مليون دولار فى فبراير 2025، ومشروع الزراعة المرنة المقاومة للمناخ فى مارس 2025 وتبلغ قيمته 250 مليون دولار.



