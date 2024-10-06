2.2 مليون طن حجم استهلاك مصر من زيوت الطعام سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال زكريا الشافعى رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية تعتمد حاليا على استيراد نحو 96% من خامات زيوت الطعام، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك المحلى يقدر بنحو 2.2 مليون طن سنويا.

وأكد الشافعى، خلال اجتماع شعبة الزيوت لمناقشة الوضع الحالى والمستقبلى لصناعة الزيوت فى مصر، اهتمام الدولة بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، ومنها الكانولا؛ لتوطين صناعة زيت الطعام فى مصر من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية الزراعية للاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية لزيادة إنتاج زيوت الطعام بتوفير البديل المحلى.

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وأوضح أن الغرفة تشارك مع مركز تحديث الصناعة في بحث سبل النهوض بصناعة الزيوت بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجية التي تم وضعها فى 2019، بالتعاون مع الجهات المختصة حتى تكون معبرة عن الوضع الحالى لهذه الصناعة.

وأضاف الشافعى، أن الغرفة على تعاون وثيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وتشارك فى مختلف اللجان المعنية بتحديث المواصفات القياسية وقوائم الفحص واشتراطات سلامة الغذاء بما يسهم فى تعزيز تنافسية الصناعة والمنتج المصرى فى الأسواق.

وناقش الاجتماع، تطبيق بنود قوائم الفحص لهئية سلامة الغذاء على مصانع الزيوت الغذائية، ومشاريع تحديث المواصفات القياسية لمنتجات الشعبة إلى جانب الخدمات التى تقدمها الغرفة.

ومن جانبه، أوضح رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أنه جار مناقشة تعديل قوائم الفحص للمصانع أعضاء الشعبة مع هيئة سلامة الغذائية نظراً لأن صناعة الزيوت لها طبيعة خاصة ولا تمثل خطورة مثل صناعات الالبان؛ بالاضافة إلى إعداد مقترحات حول تعديل رقم الحموضة فى مواصفة زيت حبة البركة.

كما تم مناقشة مواصفة الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد، ومشروع تحديث مواصفة زيت حبة البركة وبنودها.

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