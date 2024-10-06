2.2 مليون طن حجم استهلاك مصر من زيوت الطعام سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال زكريا الشافعى رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية تعتمد حاليا على استيراد نحو 96% من خامات زيوت الطعام، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك المحلى يقدر بنحو 2.2 مليون طن سنويا.
وأكد الشافعى، خلال اجتماع شعبة الزيوت لمناقشة الوضع الحالى والمستقبلى لصناعة الزيوت فى مصر، اهتمام الدولة بالتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، ومنها محصول الكانولا؛ لتوطين صناعة زيت الطعام فى مصر من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية الزراعية للاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية لزيادة إنتاج زيوت الطعام بتوفير البديل المحلى.
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وأوضح أن الغرفة تشارك مع مركز تحديث الصناعة في بحث سبل النهوض بصناعة الزيوت بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجية التي تم وضعها فى 2019، بالتعاون مع الجهات المختصة حتى تكون معبرة عن الوضع الحالى لهذه الصناعة. وزارة الزراعة الأمريكية: 2.66 مليون طن استهلاك مصر من الزيوت الموسم المقبل
وأضاف الشافعى، أن الغرفة على تعاون وثيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وتشارك فى مختلف اللجان المعنية بتحديث المواصفات القياسية وقوائم الفحص واشتراطات سلامة الغذاء بما يسهم فى تعزيز تنافسية الصناعة والمنتج المصرى فى الأسواق.
وناقش الاجتماع، تطبيق بنود قوائم الفحص لهئية سلامة الغذاء على مصانع الزيوت الغذائية، ومشاريع تحديث المواصفات القياسية لمنتجات الشعبة إلى جانب الخدمات التى تقدمها الغرفة.
ومن جانبه، أوضح رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أنه جار مناقشة تعديل قوائم الفحص للمصانع أعضاء الشعبة مع هيئة سلامة الغذائية نظراً لأن صناعة الزيوت لها طبيعة خاصة ولا تمثل خطورة مثل صناعات الالبان؛ بالاضافة إلى إعداد مقترحات حول تعديل رقم الحموضة فى مواصفة زيت حبة البركة.
كما تم مناقشة مواصفة الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد، ومشروع تحديث مواصفة زيت حبة البركة وبنودها.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108750794
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