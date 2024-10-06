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إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

10/6/2024 2:30:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN-
أصيب شابان، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت فوريك شرق نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيت فوريك حسين حج محمد، بأن شابين أصيبا، أحدهما بالرصاص الحي ووصفت إصابته بالطفيفة، فيما لم تعرف طبيعة الإصابة الثانية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية.

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