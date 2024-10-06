إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس
التاريخ
10/6/2024 2:30:27 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN-
أصيب شابان، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت فوريك شرق نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيت فوريك حسين حج محمد، بأن شابين أصيبا، أحدهما بالرصاص الحي ووصفت إصابته بالطفيفة، فيما لم تعرف طبيعة الإصابة الثانية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية.
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