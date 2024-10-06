كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن اجزاء من بيت لحم غدا الاثنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم غدٍ الاثنين الموافق 7/10/2024
من الساعة
الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد
الظهر، عن المناطق التالية في محافظة بيت لحم وهي الاجزاء الغربية من مخيم الدهيشة وجميع المناشير الموجودة في منطقة الدهيشة والخضر (المناشير المحيطة بمحطة الكهرباء الرئيسية قرب جراد) ، اجزاء من الخضر وتشمل: منطقة محلات الجعبة لمواد البناء، محطة غاز قصقص ، محلات ابو سالم لمواد البناء والمناطق المحيطة بها.
و تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.
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