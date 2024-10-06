أبو هولي والسفير الياباني يطلقان مشروع تحسين مخيم الأمعري

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / أطلقت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اليوم الأحد، مشروع تحسين مخيم الأمعري.

وحضر إطلاق المشروع، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وسفير الشؤون الفلسطينية، اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يونيتشي، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومدير منطقة القدس وأريحا في "الأونروا"، إضافة لممثلين عن الفصائل ومؤسسات المخيم والبلدية والحكم المحلي والمكاتب التنفيذية، واللجان الشعبية في مخيمات المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الأمعري طه البس، إن المشروع الذي تنفذه دائرة شؤون اللاجئين بدعم من (جايكا)، "يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة اليابان للمجتمع الفلسطيني، للمساهمة في التخفيف من معاناة اللاجئين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرون بها".

وأعرب عن أمله في أن تواصل الحكومة اليابانية دعمها لتمويل مشاريع إضافية لتحسين المخيمات، ومنح مخيمات الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية (بلاطة، والأمعري، والدهيشة) الأولوية التي تستحقها.

من جهتها، أكدت غنام الدور الذي تلعبه دائرة شؤون اللاجئين، ورئيس الدائرة في أوساط اللاجئين والمخيمات، قائلة إن "الشعب الفلسطيني سيواصل صموده على أرضه، وخاصة في المخيمات التي تمثل أصل الحكاية، رغم إرهاب الاحتلال المتواصل".

وأوضحت أن الجهود ستتواصل جنبا إلى جنب مع دائرة شؤون اللاجئين وكافة المؤسسات المعنية لتعزيز صمود اللاجئين، وتحسين ظروفهم الحياتية، وإيصال صوتهم إلى العالم، في مواجهة محاولات الاحتلال لتهجيرهم.



وأكدت أهمية أن تستمر اليابان في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حتى تحقيق الحرية والاستقلال، خاصة الدعم السياسي للوصول إلى وقف حقيقي لحرب الإبادة ووقف شلال الدم في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، ولبنان.

بدوره، نقل أبو هولي تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بقضية اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات، والمتابعة الحثيثة التي يجريها حول كافة التطورات خاصة استهداف المخيمات واستهداف "الأونروا"، كما نقل تحيات رئيس الوزراء محمد مصطفى الذي قام منذ توليه منصبه بعدد مهم من الجولات الميدانية للمخيمات.

وأشار أبو هولي إلى أن هذه المرحلة من المشروع، التي تشمل مخيمات: بلاطة، والأمعري، والدهيشة، تمثل خطوة هامة في تطور المشروع بعد النجاحات الكبيرة في مخيمات الدفعات السابقة (عسكر القديم والجديد ونور شمس، وعقبة جبر، والفوار، وعايدة، وعين السلطان، ودير عمار، والجلزون) والتي تساهم في تعزيز صمود اللاجئين عبر تحسين أوضاعهم الحياتية.

وأشاد بنموذج التخطيط التشاركي الشمولي، الذي اعتمدته الدائرة في عملية تنفيذها مشروع تحسين المخيمات، معتبرا أن المقاربة التشاركية تتيح لكل فئات المجتمع والمؤسسات ذات الصلة الانخراط الفعلي في تحديد أولوياتهم، ما يضمن التخطيط بالتعاون مع المجتمع وليس نيابة عنه.

من جهة أخرى، أكد أبو هولي أن "الأونروا"، رغم ما تواجهه من حملة إسرائيلية منظمة لتشويه سمعتها وربطها بالإرهاب، ستظل الجهة الأممية صاحبة التفويض الرسمي لتقديم الخدمات للاجئين وفق القرار 302، وأنها شريك أساسي في هذا المشروع.

ودعا إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المحافظة ووزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية، لضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المخيمات.

من جهته، قال مدير منطقة القدس وأريحا في "الأونروا" ثائر جالود إن "هذا المشروع يأتي كخطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين".

وأكد التزام الوكالة بدعم هذه المبادرات، وشدد على أن المشاريع التنموية تلعب دورا محوريا في تعزيز قدرة المجتمع المحلي على مواجهة التحديات الراهنة، معربا عن أمله بأن تسهم هذه المشاريع في توفير بيئة أفضل تدعم استقرار اللاجئين وحقهم في حياة كريمة.

من جانبه، أثنى السفير الياباني على جهود دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية لمخيم الأمعري، مؤكدا أهمية المشروع في تعزيز الشراكة والمشاركة.

وأعرب عن حزنه إزاء الأوضاع المأساوية في غزة والضفة ولبنان، وما خلفته من معاناة وتشريد، خاصة بين الأطفال والنساء، ودعا إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام والأمان في المنطقة، معربا عن أسفه لما يعانيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من اقتحامات وقيود سياسية واقتصادية.

وأشار السفير إلى أن مشروع "جايكا" لتحسين مخيمات اللاجئين، الذي بدأ منذ عام 2016، حقق إنجازات ملحوظة تلبي احتياجات مختلف المخيمات من خلال نهج المشاركة المجتمعية، معربا عن أمله بأن يكون هذا المشروع مصدر أمل واعتزاز لمساهمة اليابان في تخفيف معاناة اللاجئين.

وأكد استمرار اليابان في دعم تحسين المخيمات، مشددا على أن هذا الأمر يظل أولوية، وأن اليابان تسعى لتحقيق أثر إيجابي في حياة المتضررين، مؤكدا دعم اليابان الحاسم لشعب وحكومة فلسطين، والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء علاقات تعاون وثيقة بين الفلسطينيين واليابانيين.

من جهته، أكد الممثل العام لمكتب "جايكا" في فلسطين ميتسوتاكا هوشي، أهمية هذا المشروع في تعزيز جودة الحياة للاجئين الفلسطينيين، معربا عن تضامنه مع عائلات الضحايا الفلسطينيين، وعن أمل "جايكا" في أن يتحقق السلام في فلسطين قريبًا.

وأشار هوشي إلى أن "جايكا" تولي اهتماما خاصا بتحسين ظروف المجموعات الهشة والمهمشة، بما في ذلك اللاجئين، كجزء من سياستها التنموية الرسمية في فلسطين، مبينا أن مشروع "بالسيب2" يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات لدى دائرة شؤون اللاجئين لتسهيل تحسين المخيمات من خلال منهج تشاركي شامل، حيث يعمل الخبراء المحليون واليابانيون بشكل وثيق مع طاقم الدائرة لتطوير وتنفيذ خطط تحسين المخيمات.

وأكد أن مشروع "بالسيب2" في مخيم الأمعري سيوفر منصة لسكان المخيم لرفع أصواتهم وتحديد احتياجاتهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تحسين أوضاع المخيم، مشددا على أن المشروع لا يحل محل خدمات "الأونروا"، بل يعززها، مع احترام كامل لحق العودة.





















