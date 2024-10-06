جمعية الهلال الأحمر تحذر من توقف الخدمات الصحية بمستشفى الأمل في خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN - حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من توقف كامل للخدمات الصحية في مستشفى
الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة،
بسبب عدم توفر قطع الغيار والزيوت الخاصة بمولدات الطاقة الكهربائية.
وناشدت الجمعية، في بيان، مساء اليوم الأحد، الشركاء والمنظمات الدولية كافة بضرورة الضغط تجاه إلزام إسرائيل بإدخال مولدات طاقة جديدة لقطاع غزة، وتزويد الجمعية بما تحتاجه من زيوت وقطع غيار، لكي تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الصحية والإنسانية.
وأكدت أن توقف عمل مولدات الطاقة الكهربائية، سيؤدي إلى توقف العمليات الجراحية وأجهزة إنقاذ الحياة والخدمات الصحية،
وسيزيد من تدهور المنظومة الصحية في قطاع غزة.
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