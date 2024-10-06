جمعية الهلال الأحمر تحذر من توقف الخدمات الصحية بمستشفى الأمل في خان يونس

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN - حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من توقف كامل للخدمات الصحية في الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة،بسبب عدم توفر قطع الغيار والزيوت الخاصة بمولدات الطاقة الكهربائية.

وناشدت الجمعية، في بيان، مساء اليوم الأحد، الشركاء والمنظمات الدولية كافة بضرورة الضغط تجاه إلزام إسرائيل بإدخال مولدات طاقة جديدة لقطاع غزة، وتزويد الجمعية بما تحتاجه من زيوت وقطع غيار، لكي تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الصحية والإنسانية.

وأكدت أن توقف عمل مولدات الطاقة الكهربائية، سيؤدي إلى توقف العمليات الجراحية وأجهزة إنقاذ الحياة والخدمات الصحية،

وسيزيد من تدهور المنظومة الصحية في قطاع غزة.