الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد رصد إطلاق من شمال غزة في اتجاه جنوب الدولة العبرية، وذلك عشية الذكرى الأولى لأحداث 7 أكتوبر.

وأوضح متحدث باسم الجيش أنه“تم رصد عدة قذائف صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض واحدة، في حين سقطت أخريات في مناطق مفتوحة”.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن الهجوم مؤكدة أنها أطلقت“رشقة صاروخية” على عسقلان“ومغتصبات غلاف غزة”.



