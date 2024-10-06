الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد رصد إطلاق صواريخ
من شمال غزة في اتجاه جنوب الدولة العبرية، وذلك عشية الذكرى الأولى لأحداث 7 أكتوبر.
وأوضح متحدث باسم الجيش أنه“تم رصد عدة قذائف صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض واحدة، في حين سقطت أخريات في مناطق مفتوحة”.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن الهجوم مؤكدة أنها أطلقت“رشقة صاروخية” على عسقلان“ومغتصبات غلاف غزة”.
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