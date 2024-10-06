Monday, 07 October 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلا بمخيم الشاطئ

10/6/2024 2:30:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت 3 شهداء، بينهم طفلة وامرأة، جراء قصف منزل بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، وأنها ما
زالت تبحث عن مفقودين آخرين بين ركام المنزل المدمر.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 68 شهيدا ارتقوا في غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ـــــ


MENAFN06102024000205011050ID1108750783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث