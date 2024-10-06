ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلا بمخيم الشاطئ

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في للاحتلال استهدف منزلا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت 3 شهداء، بينهم طفلة وامرأة، جراء قصف منزل بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، وأنها ما

زالت تبحث عن مفقودين آخرين بين ركام المنزل المدمر.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 68 شهيدا ارتقوا في غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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