نتنياهو يحادث ماكرون بعد دعوته لوقف تزويد إسرائيل بأسلحة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / تحدّث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد أن كان الأخير قد دعا، أمس السبت، إلى الكفّ عن تزويد إسرائيل بأسلحة، قد تستخدمها في حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو، مساء اليوم.

وبحسب البيان، فقد "جدّد رئيس الحكومة على مواقف إسرائيل، بأنه مثلما تدعم إيران كافة أجزاء المحور الإيرانيّ، فمن المتوقع أن يقف أصدقاء إسرائيل خلفها".

كما أشار إلى أنه يُتوقَّع "عدم فرض قيود عليها، من شأنها أن تعزّز محور الشرّ الإيراني"، على حدّ وصفه.

وشدّد نتنياهو على أن "الإجراءات الإسرائيلية ضد حزب الله، تخلق فرصة لتغيير الواقع في لبنان، لصالح الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة برمّتها".

ووفق البيان ذاته، فقد اتفق نتنياهو وماكرون "على تعزيز الحوار بشأن هذه المسألة، خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي، الذي طلب القدوم إلى إسرائيل".

ماكرون لنتنياهو:“وقت وقف إطلاق النار حان”

وأكد الرئيس الفرنسي، خلال محادثته الهاتفية مع نتنياهو، أن "التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع"، لكنه شدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل، أعرب (ماكرون) عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي".

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن "اقتناعه بأن وقت وقف إطلاق النار حان".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن تل أبيب تلقّت "ضربة رهيبة" قبل عام، وذلك في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق، والذي كانت حركة حماس قد شنّته، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال تقييم للوضع قد أجراه في الشمال، إن عناصر الجيش "عبر الحدود، يقومون بتفكيك البنية التحتية التي أعدّها حزب الله لمهاجمة بلداتنا".

وفي دعوته، السبت، إلى الكفّ عن تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدمها في حربها على قطاع غزة، شدّد ماكرون على أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام، الأمر الذي ندد به رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر عنه.

وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر"، "أعتقد بأن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة"، مؤكدا أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة.

بينما قال نتنياهو في تعليقه على تصريحات ماكرون، مساء السبت: "سننتصر بكم أو بدونكم، ولكن صدى عاركم سيتردد لفترة طويلة بعد أن ننتصر".