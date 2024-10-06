الإسكان تدرس منح حوافز لتشغيل المحال التجارية فى العلمين الجديدة طوال العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس وزارة الإسكان منح حوافز لتشغيل المحال التجارية فى مدينة العلمين الجديدة طوال العام، بدلاً من تشغيلها خلال موسم الصيف فقط.
وعقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعاً مساء أمس السبت، مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقارى، لمتابعة معدلات تسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة.
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وناقش وزير الإسكان مع مسئولى شركة سيتى إيدج، مقترحات منح حوافز لتشغيل المحال التجارية طوال العام، بالمحاور الرئيسية والمدينة التراثية وغيرها من المناطق بالمدينة، بدلاً من تشغيلها خلال موسم الصيف فقط، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة، مدينة صالحة للحياة طوال العام، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال، من خلال توفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.
كما استعرض الوزير، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، سواءً فى مدينة العلمين الجديدة أو غيرها من المدن والمشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، التى تنفذها الهيئة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.
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