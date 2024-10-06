الإسكان تدرس منح حوافز لتشغيل المحال التجارية فى العلمين الجديدة طوال العام

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس وزارة الإسكان منح حوافز لتشغيل المحال التجارية فى مدينة العلمين الجديدة طوال العام، بدلاً من تشغيلها خلال موسم الصيف فقط.

وعقد المهندس شريف الشربينى، الإسكان، اجتماعاً مساء أمس السبت، مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقارى، لمتابعة معدلات تسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة.

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وناقش وزير الإسكان مع مسئولى شركة سيتى إيدج، مقترحات منح حوافز لتشغيل المحال التجارية طوال العام، بالمحاور الرئيسية والمدينة التراثية وغيرها من المناطق بالمدينة، بدلاً من تشغيلها خلال موسم الصيف فقط، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة، مدينة صالحة للحياة طوال العام، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال، من خلال توفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.

كما استعرض الوزير، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، سواءً فى مدينة العلمين الجديدة أو غيرها من المدن والمشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، التى تنفذها الهيئة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.