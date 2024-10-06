Sunday, 06 October 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الاستثمار يستعرض مشروعا لإحدى الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار دولار

10/6/2024 2:03:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حرص الوزارة على توفير أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة لشركة“ماجنوم العقارية”، الذراع العقاري لمجموعة“روابي” القابضة بالمملكة العربية السعودية؛ لإنشاء المشروعات الاستثمارية المقبلة للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ ما سيمهد لمرحلة جديدة من التطور بالقطاع العقاري المستدام، مشيداً بجهود الشركة في جذب المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة“ماجنوم العقارية” الذراع العقاري لمجموعة روابي القابضة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء المشروعات الاستثمارية المقبلة للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما مشروع برج“فوربس إنترناشيونال تاور” أول برج هيدروجيني خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم وباستثمارات تبلغ مليار دولار.

موضوعات متعلقة البنك الدولى يدعم إصلاحات أوزبكستان لنمو القطاع الخاص ومعالجة تغير المناخ جوجل تدرس استخدام الطاقة النووية لتغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى تراجع أغلب بورصات الخليج متأثرة بالأحداث الجيوسياسية

واستعرض ((الخطيب)) نشاط الشركة في السوق المصرية وسبل زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى تشجيع الدولة للمستثمرين وتوفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

من جانبه قال الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة“ماجنوم العقارية إن برج“فوربس إنترناشيونال تاور”، الذي تقوم شركة“ماجنوم” بتنفيذه في مصر والسعودية والإمارات؛ يعكس مساعي الشركة الدؤوبة في مجال الاستدامة في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى إحداث تغيير جذري في مجال الانبعاثات الكربونية، وذلك باستخدام الهيدروجين السائل كمصدر رئيسي للطاقة وجزء لا يتجزأ من توليد الطاقة النظيفة داخل البرج، ليكون أول برج خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم.

وأضاف أن برج“فوربس إنترناشيونال تاور” يدمج أحدث التقنيات المتقدمة في التصميم والإنشاء والتشغيل للمباني، ويهدف إلى تحقيق 100% من إجمالي الطاقة من مصادر متجددة وصديقة للبيئة، فضلاً عن تنفيذ أعلى معايير الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني، بتفعيل الهيدروجين كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة ليسهم بحوالي 75% من إجمالي الطاقة الكهربائية لتشغيل البرج، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال الألواح الكهروضوئية المدمجة بواجهة البرج لتوليد 25% من الطاقة الكهربائية المطلوبة.

المصدر:

MENAFN06102024000202011048ID1108750744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث