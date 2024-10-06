وزير الإسكان يتابع العمل بمحور عمرو بن العاص فى الجيزة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمحور“عمرو بن العاص” الحر بمحافظة الجيزة، والذى يُنَفذه الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد الوزير أهمية محور عمرو بن العاص، والذى يعتبر ثانى محور مرورى حر بمحافظة الجيزة، ويهدف للربط بين الدائرى الجنوبى والشمالى موازياً لمحور الفريق كمال عامر (المنفذ بواسطة الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، فى إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، لتحقيق انسيابية فى الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط مع محافظة القاهرة.

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وتابع رئيس الجهاز المركزى للتعمير محمود نصار، أعمال الربط بين محور عمرو بن العاص والقوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، والتأكيد على عدم إغلاق أى طريق، وتحقيق سيولة الحركة المرورية بتلك المنطقة ذات الكثافة المرورية العالية، بالتزامن مع تركيب الكمرات المعدنية العملاقة فوق الطريق الدائرى لتنفيذ أعمال الربط.

وقال نصار: إن المشروع يشمل أيضا، رفع كفاءة الطرق السطحية فى مسار المحور، والشوارع الجانبية، وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التى يمر بها المشروع لخدمة الأهالى ومستخدمى المحور فى منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعانى من الاختناقات المرورية، التى تتسبب فى معاناة المواطنين، وزيادة مسافة الرحلات، بالإضافة إلى ازدياد انبعاث العوادم بما يؤثر سلبا على تلك المناطق المكتظة بالسكان.

وأوضح أن طول محور“عمرو بن العاص” 4.5 كم بعرض 12 حارة مرورية، ويشمل المشروع إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائرى الجنوبى (مدخل و مخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحى باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل؛ مما سيؤدى إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكارى ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع أجزاء المحور والمداخل والمخارج من اتجاه القوس الجنوبى للطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادى والمنيب فى اتجاه مناطق الهرم وفيصل ومحور السادات ووصلة المريوطية والطريق السياحي، ويتبقى فقط أعمال ربط المحور مع القوسين الشمالى والجنوبى للطريق الدائري، والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة، للتأكيد على الانتهاء من تنفيذ جميع التحويلات المرورية المطلوبة قبل البدء فى أعمال الربط، لعدم إغلاق أى طريق وتحقيق السيولة المرورية بهذه المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.