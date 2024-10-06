وزير الإسكان يتابع العمل بمحور عمرو بن العاص فى الجيزة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تابع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمحور“عمرو بن العاص” الحر بمحافظة الجيزة، والذى يُنَفذه الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.
وأكد الوزير أهمية محور عمرو بن العاص، والذى يعتبر ثانى محور مرورى حر بمحافظة الجيزة، ويهدف للربط بين الدائرى الجنوبى والشمالى موازياً لمحور الفريق كمال عامر (المنفذ بواسطة الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، فى إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، لتحقيق انسيابية فى الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط مع محافظة القاهرة.
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وتابع رئيس الجهاز المركزى للتعمير محمود نصار، أعمال الربط بين محور عمرو بن العاص والقوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، والتأكيد على عدم إغلاق أى طريق، وتحقيق سيولة الحركة المرورية بتلك المنطقة ذات الكثافة المرورية العالية، بالتزامن مع تركيب الكمرات المعدنية العملاقة فوق الطريق الدائرى لتنفيذ أعمال الربط.
وقال نصار: إن المشروع يشمل أيضا، رفع كفاءة الطرق السطحية فى مسار المحور، والشوارع الجانبية، وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التى يمر بها المشروع لخدمة الأهالى ومستخدمى المحور فى منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعانى من الاختناقات المرورية، التى تتسبب فى معاناة المواطنين، وزيادة مسافة الرحلات، بالإضافة إلى ازدياد انبعاث العوادم بما يؤثر سلبا على تلك المناطق المكتظة بالسكان.
وأوضح أن طول محور“عمرو بن العاص” 4.5 كم بعرض 12 حارة مرورية، ويشمل المشروع إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائرى الجنوبى (مدخل و مخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحى باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل؛ مما سيؤدى إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكارى ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع أجزاء المحور والمداخل والمخارج من اتجاه القوس الجنوبى للطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادى والمنيب فى اتجاه مناطق الهرم وفيصل ومحور السادات ووصلة المريوطية والطريق السياحي، ويتبقى فقط أعمال ربط المحور مع القوسين الشمالى والجنوبى للطريق الدائري، والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة، للتأكيد على الانتهاء من تنفيذ جميع التحويلات المرورية المطلوبة قبل البدء فى أعمال الربط، لعدم إغلاق أى طريق وتحقيق السيولة المرورية بهذه المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.
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