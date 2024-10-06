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وزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحى

10/6/2024 2:03:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم الأحد، بجولة موسعة لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، يرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الهيئة والمكتب الفنى للوزير.

وشدد الوزير، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز مارينا العلمين السياحى، بنهاية مارس المقبل، موجهاً بحسن استغلال المساحات الشاغرة، وتعظيم الاستفادة منها، لإتاحة المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم الإقبال المتزايد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وتعظيم العوائد المالية لضمان استدامة التنمية، وتوفير المزيد من عوامل الجذب.

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واطلع وزير الإسكان، على عدد من النماذج التصميمة لمشروعات ترفيهية بمعايير عالمية، سيتم تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، من خلال القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال جهاز القرى السياحية، لتوفير المزيد من عوامل الجذب، وتطوير مركز مارينا العلمين السياحى؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والسائحين القادمين للساحل الشمالى الغربي.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أنه جار توسعة وتطوير طريق الخدمة أمام مارينا في المسافة من مارينا 1 : مارينا 3 بطول 6 كم، بحيث يصبح طريقاً مزدوجاً (2 حارة لكل اتجاه) مع تطوير ورفع كفاءة المداخل أمام البوابات، إضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء لتغيير الصورة البصرية داخل مركز مارينا، ورفع كفاءة بوابات مارينا، وتوسعة الطرق الرئيسية من بوابات مارينا، وتوفير أماكن انتظار للسيارات لزيادة السيولة المرورية ومنع الزحام، بجانب تطوير منطقة الشانزليزيه بمارينا 2، ورفع كفاءتها وتطوير الطرق المحيطة بها، وتوفير أماكن انتظار بها.

المصدر:

MENAFN06102024000202011048ID1108750742

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