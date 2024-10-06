جعلته أغنى رجل في العالم.. تعرف على قاعدة الساعة الواحدة لجيف بيز

MENAFN - Khaberni) خبرني - يتفاخر العديد من الرؤساء التنفيذيين مثل تيم كوك من شركة آبل، وإندرا نويي من شركة بيبسي، بروتينهم الصباحي الصارم، لكن جيف بيزوس مؤسس أمازون وثالث أغنى رجل في العالم يفضّل الاستمرار في قاعدته المعروفة بـ "الساعة الوحدة"، التي يحظر فيها استخدام الشاشات لمدة ساعة بعد الاستيقاظ، ويكتفي بالاستمتاع فقط.





عدم تصفح الهاتف

وفي وقت سابق، حدّد جيف بيزوس روتينه الصباحي المعتاد في خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي بواشنطن، أوضح خلاله أن ذلك يشمل قراءة الصحيفة وشرب القهوة وتناول الإفطار مع أسرته، والأهم من ذلك كله "عدم تصفح الهاتف".





الاستيقاظ باكراً

وفي مقابلة حديثة مع مجلة "بيبول"، أكدت لورين سانشيز خطيبة بيزوس أنه لا يزال ملتزماً بالاستيقاظ في الصباح الباكر، مضيفة: "نحن لا نستخدم هواتفنا. هذه إحدى القواعد".

ومن المرجح أن قاعدة الساعة الواحدة التي وضعها بيزوس لحظر استخدام الشاشات لمدة ساعة بعد الاستيقاظ مباشرة، تتعلق جزئياً بالتفضيل الشخصي، بحسب INC.

وفي الخطاب الذي ألقاه في عام 2018، أصرّ بيزوس على أن الأوقات الصباحية الخالية من الهاتف، تعمل على تحسين مستويات طاقته وقدرته على اتخاذ القرار طوال اليوم.

من جهتها، أفادت دراسات حديثة في مجال علم الأعصاب أن بيزوس على حق في هذا الادعاء، وأن الأوقات التي لا نقضيها على الإنترنت في الصباح، تؤدي إلى أيام أكثر ذكاءً وصحة.

فيما حثّت أبحاث أخرى على ضرورة الاقتداء بقاعدة "الساعة الواحدة" الخاصة ببيزوس، للتخلص من إدمان الهواتف وتأثيرها السلبي على النشاط اليومي.







