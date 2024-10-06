جعلته أغنى رجل في العالم.. تعرف على قاعدة الساعة الواحدة لجيف بيز

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يتفاخر العديد من الرؤساء التنفيذيين مثل تيم كوك من شركة آبل، وإندرا نويي من شركة بيبسي، بروتينهم الصباحي الصارم، لكن جيف بيزوس مؤسس أمازون وثالث أغنى رجل في العالم يفضّل الاستمرار في قاعدته المعروفة بـ "الساعة الوحدة"، التي يحظر فيها استخدام الشاشات لمدة ساعة بعد الاستيقاظ، ويكتفي بالاستمتاع فقط.
عدم تصفح الهاتف
وفي وقت سابق، حدّد جيف بيزوس روتينه الصباحي المعتاد في خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي بواشنطن، أوضح خلاله أن ذلك يشمل قراءة الصحيفة وشرب القهوة وتناول الإفطار مع أسرته، والأهم من ذلك كله "عدم تصفح الهاتف".
الاستيقاظ باكراً
وفي مقابلة حديثة مع مجلة "بيبول"، أكدت لورين سانشيز خطيبة بيزوس أنه لا يزال ملتزماً بالاستيقاظ في الصباح الباكر، مضيفة: "نحن لا نستخدم هواتفنا. هذه إحدى القواعد".
ومن المرجح أن قاعدة الساعة الواحدة التي وضعها بيزوس لحظر استخدام الشاشات لمدة ساعة بعد الاستيقاظ مباشرة، تتعلق جزئياً بالتفضيل الشخصي، بحسب INC.
وفي الخطاب الذي ألقاه في عام 2018، أصرّ بيزوس على أن الأوقات الصباحية الخالية من الهاتف، تعمل على تحسين مستويات طاقته وقدرته على اتخاذ القرار طوال اليوم.
من جهتها، أفادت دراسات حديثة في مجال علم الأعصاب أن بيزوس على حق في هذا الادعاء، وأن الأوقات التي لا نقضيها على الإنترنت في الصباح، تؤدي إلى أيام أكثر ذكاءً وصحة.
فيما حثّت أبحاث أخرى على ضرورة الاقتداء بقاعدة "الساعة الواحدة" الخاصة ببيزوس، للتخلص من إدمان الهواتف وتأثيرها السلبي على النشاط اليومي.
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