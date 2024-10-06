رحيل آلان بلي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد فوزه بجائزة إيمي مرتين

MENAFN - Khaberni) خبرني - توفي الكاتب والمؤلف "آلان بلي" في الرابع من أكتوبر في بالم ديزرت، كاليفورنيا، عن عمر يناهز 87 عامًا، واشتهر بحصوله على جائزة إيمي مرتين.

وُلد آلان بلي في وينيبيغ، كندا، وظهر في برنامج Mister Rogers أكثر من 200 مرة من عام 1961 حتى عام 1965، قبل أن يقنعه توم وديك سمذرز بالانتقال إلى لوس أنجلوس للعمل ككاتب ومنتج لبرنامجهما المنوع. ساعد بلي في تشكيل فريق كتابة متميز، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الكوميديين الشباب مثل ستيف مارتن، وبوب أينشتاين، وروبرت راينر، وكارل جوتليب.

أعمال "آلان بلي"

ومن أبرز أعمال الكاتب والمؤلف "آلان بلي" شخصية الكابتن بلي في مسلسل Mister Rogers' Neighborhood وكتابة برنامج The Smothers

Brothers.

وحصل بلي على جائزة إيمي للكتابة في عام 1969 ككاتب ومنتج رئيسي لبرنامج "ساعة الكوميديا The Smothers Brothers".

ما هي جائزة الإيمي للكتابة؟

هي جوائز أمريكية تُمنح من قبل أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون لتكريم أفضل البرامج التلفزيونية الأمريكية التي تُعرض في أوقات الذروة المسائية. تم منح هذه الجوائز لأول مرة في عام 1949، وكانت تُعرف اختصارًا بـ"جوائز إيمي" حتى تم إقامة أول احتفال بجوائز إيمي لأوقات النهار في السبعينيات، مما استدعى إضافة "أوقات الذروة" للتمييز بين الفئتين.

وتُعتبر جوائز إيمي للتلفزيون مكافئة لجوائز الأوسكار (في مجال الأفلام)، وجوائز غرامي (للموسيقى)، وجوائز توني (للمسرح)، وتُعتبر من أرقى الجوائز في مجال التلفزيون.

