رحيل آلان بلي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد فوزه بجائزة إيمي مرتين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توفي الكاتب والمؤلف "آلان بلي" في الرابع من أكتوبر في بالم ديزرت، كاليفورنيا، عن عمر يناهز 87 عامًا، واشتهر بحصوله على جائزة إيمي مرتين.
وُلد آلان بلي في وينيبيغ، كندا، وظهر في برنامج Mister Rogers أكثر من 200 مرة من عام 1961 حتى عام 1965، قبل أن يقنعه توم وديك سمذرز بالانتقال إلى لوس أنجلوس للعمل ككاتب ومنتج لبرنامجهما المنوع. ساعد بلي في تشكيل فريق كتابة متميز، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الكوميديين الشباب مثل ستيف مارتن، وبوب أينشتاين، وروبرت راينر، وكارل جوتليب.
أعمال "آلان بلي"
ومن أبرز أعمال الكاتب والمؤلف "آلان بلي" شخصية الكابتن بلي في مسلسل Mister Rogers' Neighborhood وكتابة برنامج The Smothers
Brothers.
وحصل بلي على جائزة إيمي للكتابة في عام 1969 ككاتب ومنتج رئيسي لبرنامج "ساعة الكوميديا The Smothers Brothers".
ما هي جائزة الإيمي للكتابة؟
هي جوائز أمريكية تُمنح من قبل أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون لتكريم أفضل البرامج التلفزيونية الأمريكية التي تُعرض في أوقات الذروة المسائية. تم منح هذه الجوائز لأول مرة في عام 1949، وكانت تُعرف اختصارًا بـ"جوائز إيمي" حتى تم إقامة أول احتفال بجوائز إيمي لأوقات النهار في السبعينيات، مما استدعى إضافة "أوقات الذروة" للتمييز بين الفئتين.
وتُعتبر جوائز إيمي للتلفزيون مكافئة لجوائز الأوسكار (في مجال الأفلام)، وجوائز غرامي (للموسيقى)، وجوائز توني (للمسرح)، وتُعتبر من أرقى الجوائز في مجال التلفزيون.
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