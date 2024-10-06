كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تعقد مؤتمر البصمة الوراثية

(MENAFN
- HBKU Media) الدوحة، 5 أكتوبر 2024: عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر "دور البصمة الوراثية في المجتمعات المعاصرة 2024"، والذي ناقش قضية إثبات ونفي نسب الأبناء من وجهات نظر فقهية ومجتمعية وقانونية.
شارك في المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقاضي بمحكمة التمييز بدولة قطر، والذي ألقى الكلمة الرئيسية في المؤتمر، مؤكدًا فيها على أهمية جمع المعارف المتخصصة وإجراء مناقشات مستفيضة وثاقبة في هذا المجال.
عُقد المؤتمر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز ذو المنارتين بالمدينة التعليمية تحت شعار "دراسة نفي أو إثبات النسب من وجهات نظر فقهية ومجتمعية وقانونية"، وتضمن المؤتمر مناقشات حول قضايا رئيسية مثل تنظيم التحقق من نسب المواليد الجدد وحماية حقوق الأطفال. كما استعرضت الجلسات مقارنات متعمقة لصلاحية واستخدام البصمة الوراثية في النظم القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسلطت الضوء على أفضل الممارسات بالمنطقة في هذا التخصص.
وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية: "من خلال الربط بين الفكر الإسلامي والممارسة الفعَّالة للقانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساهم خطابنا متعدد التخصصات في تيسير تبادل الخبرات وبناء القدرات بين المتخصصين في المجال القضائي لمعالجة قضية ذات أهمية كبرى في مجتمعاتنا. كما يوضح هذا المؤتمر التزامنا بالمساهمة في إجراء نقاش فكري وحوار بنّاء حول القضايا الإسلامية وفق منظور عالمي".
شارك أيضًا في المؤتمر متخصصون مرموقون من المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز ووزارة العدل في دولة قطر، إلى جانب أكاديميين من كلية الدراسات الإسلامية وكلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى جامعة قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ومؤسسات إقليمية أخرى.
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