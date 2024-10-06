يعالج السكري وأمراض القلب.. طبيب مصري يكشف سراً

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي بمصر، عن أهمية المشي للقلب، مؤكدًا أن الإنسان يستطيع حماية قلبه بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع 45 دقيقة يوميًا.

وعن أهمية المشي قال الدكتور جمال شعبان إن المشي: "يخفف من التوتر والضغوط النفسية، ويخفف من أوزاننا، ويعالج من مرض السكر والكوليسترول، وينشط وظائف الكلى والكبد وعضلة القلب، ويخفف من تصلب الشرايين".

كما أوضح الدكتور جمال شعبان فائدة المشي، مؤكدًا أنه "يخفف من أعراض القولون واضطرابات الجهاز الهضمي، وينشط جهازنا المناعي، وينشط العضلات والعظام ويقوى الصحة".

وأكد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أن المشي يحفز إفراز هرمون السعادة الأندورفين، لنتغلب على الإرهاق والكلل ونقاوم التعب والألم والملل"، مضيفًا أن "كل هذه الأمراض دواؤها المشي".

المشي السريع

وأشار شعبان إلى ما يقول الأطباء: "ليس هنالك مرض عضوي أو نفسي إلا وللمشي دور في علاجه"، قائلًا: "ولو أن دواءً خرج للسوق له فوائد تماثل فوائد المشي لصرفه الأطباء في كل وصفة طبية، واشتراه المرضى بأغلى الأثمان، لكن المفارقة أنه دواء فعّال ومجاني، والمرضى يترددون في تناوله".

واقترح جمال شعبان إنشاء مكان مخصص للمشي حول كل مستشفى، ومشى الناس حوله.

كما كشف أهمية المشي السريع، مشيرًا إلى أنه عندما يمشي الإنسان بسرعة فإن احتياج القلب والمخ للدماء يزداد، وتتسع الشرايين البديلة وتصبح شرايين مفيدة وبديلة وكافية لإمداد القلب والمخ بالدماء، في حالة حدوث أَي طارئ مثل الانسداد الكلي أو الجزئي للشرايين الرئيسية، تنفتح الشبكة البديلة من الشرايين، التي لا تتفتح إلا بالرياضة، وأفضلها المشي بسرعة لمدة 30 دقيقة يوميًا.