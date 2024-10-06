يعالج السكري وأمراض القلب.. طبيب مصري يكشف سراً

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- Khaberni) خبرني - كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي بمصر، عن أهمية المشي للقلب، مؤكدًا أن الإنسان يستطيع حماية قلبه بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع 45 دقيقة يوميًا.
وعن أهمية المشي قال الدكتور جمال شعبان إن المشي: "يخفف من التوتر والضغوط النفسية، ويخفف من أوزاننا، ويعالج من مرض السكر والكوليسترول، وينشط وظائف الكلى والكبد وعضلة القلب، ويخفف من تصلب الشرايين".
كما أوضح الدكتور جمال شعبان فائدة المشي، مؤكدًا أنه "يخفف من أعراض القولون واضطرابات الجهاز الهضمي، وينشط جهازنا المناعي، وينشط العضلات والعظام ويقوى الصحة".
وأكد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أن المشي يحفز إفراز هرمون السعادة الأندورفين، لنتغلب على الإرهاق والكلل ونقاوم التعب والألم والملل"، مضيفًا أن "كل هذه الأمراض دواؤها المشي".
المشي السريع
وأشار شعبان إلى ما يقول الأطباء: "ليس هنالك مرض عضوي أو نفسي إلا وللمشي دور في علاجه"، قائلًا: "ولو أن دواءً خرج للسوق له فوائد تماثل فوائد المشي لصرفه الأطباء في كل وصفة طبية، واشتراه المرضى بأغلى الأثمان، لكن المفارقة أنه دواء فعّال ومجاني، والمرضى يترددون في تناوله".
واقترح جمال شعبان إنشاء مكان مخصص للمشي حول كل مستشفى، ومشى الناس حوله.
كما كشف أهمية المشي السريع، مشيرًا إلى أنه عندما يمشي الإنسان بسرعة فإن احتياج القلب والمخ للدماء يزداد، وتتسع الشرايين البديلة وتصبح شرايين مفيدة وبديلة وكافية لإمداد القلب والمخ بالدماء، في حالة حدوث أَي طارئ مثل الانسداد الكلي أو الجزئي للشرايين الرئيسية، تنفتح الشبكة البديلة من الشرايين، التي لا تتفتح إلا بالرياضة، وأفضلها المشي بسرعة لمدة 30 دقيقة يوميًا.
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