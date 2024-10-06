خالد يوسف يقاضي (مصر للطيران).. والسبب مشهد إيحائي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن المخرج المصري خالد يوسف عزمه مقاضاة شركة "مصر للطيران"، لقيامها بحذف بعض المشاهد من فيلمه "الإسكندراني"، الذي لعب بطولته أحمد العوضي، وذلك خلال بث الفيلم عبر شاشات العرض في طائرات الشركة للترفيه على الركاب في رحلاتهم الجوية.

وأكد خالد يوسف أنه لن يقبل حذف أي مشاهد من فيلمه إطلاقا، خاصة لو كان مؤثرا على السياق الدرامي وفهم المشاهد للعمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العمل، ويجعله يخرج للجمهور في صورة غير منطقية بسبب حذف مشهد أساسي من الفيلم.

كما أضاف في تصريحات صحفية "بلوروا (غطوا) شكل البيرة علشان العلامة التجارية، قولنا ماشي.. أما بالنسبة لمشهد الاغتصاب فهرفع عليهم قضية لو ثبت الحذف؛ لأنهم هدوا مشهد أساسي وبوظولي الفيلم"، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".

يأتي ذلك بعدما أدخلت شركة مصر للطيران تعديلات على نسخة فيلم "الإسكندراني"، التي تعرضها في رحلاتها، وفي أحد المشاهد التي تجمع بين الفنان محمود حافظ والفنانة زينة خلال أحداث الفيلم، أخفت الشركة زجاجة كحول التي تظهر في المشهد وحجبتها وهو ما لم تقدم عليه أي دار عرض أو قناة تليفزيونية في عرضها للفيلم ذاته.

كما عملت شركة مصر للطيران على حذف مشهد إيحائي عن اغتصاب بطل العمل أحمد العوضي لإحدى الفتيات في الفيلم، ولم تعرض الكاميرا أي مشاهد عن فعل الاغتصاب، لكن تم الإيحاء به، حيث كان يظهر في المشهد وهو عار الصدر.

يذكر أن فيلم الإسكندراني هو البطولة الأولى في السينما لأحمد العوضي، وشاركته في العمل زينة، محمود حافظ، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.