خالد يوسف يقاضي (مصر للطيران).. والسبب مشهد إيحائي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن المخرج المصري خالد يوسف عزمه مقاضاة شركة "مصر للطيران"، لقيامها بحذف بعض المشاهد من فيلمه "الإسكندراني"، الذي لعب بطولته الفنان
أحمد العوضي، وذلك خلال بث الفيلم عبر شاشات العرض في طائرات الشركة للترفيه على الركاب في رحلاتهم الجوية.
وأكد خالد يوسف أنه لن يقبل حذف أي مشاهد من فيلمه إطلاقا، خاصة لو كان مؤثرا على السياق الدرامي وفهم المشاهد للعمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العمل، ويجعله يخرج للجمهور في صورة غير منطقية بسبب حذف مشهد أساسي من الفيلم.
كما أضاف في تصريحات صحفية "بلوروا (غطوا) شكل البيرة علشان العلامة التجارية، قولنا ماشي.. أما بالنسبة لمشهد الاغتصاب فهرفع عليهم قضية لو ثبت الحذف؛ لأنهم هدوا مشهد أساسي وبوظولي الفيلم"، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".
يأتي ذلك بعدما أدخلت شركة مصر للطيران تعديلات على نسخة فيلم "الإسكندراني"، التي تعرضها في رحلاتها، وفي أحد المشاهد التي تجمع بين الفنان محمود حافظ والفنانة زينة خلال أحداث الفيلم، أخفت الشركة زجاجة كحول التي تظهر في المشهد وحجبتها وهو ما لم تقدم عليه أي دار عرض أو قناة تليفزيونية في عرضها للفيلم ذاته.
كما عملت شركة مصر للطيران على حذف مشهد إيحائي عن اغتصاب بطل العمل أحمد العوضي لإحدى الفتيات في الفيلم، ولم تعرض الكاميرا أي مشاهد عن فعل الاغتصاب، لكن تم الإيحاء به، حيث كان يظهر في المشهد وهو عار الصدر.
يذكر أن فيلم الإسكندراني هو البطولة الأولى في السينما لأحمد العوضي، وشاركته في العمل زينة، محمود حافظ، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.
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