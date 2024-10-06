Sunday, 06 October 2024 04:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غالانت يتوعد إيران بسيناريو غزة وبيروت

10/6/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- توعد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إيران "بسيناريو مشابه لما يحدث في غزة وبيروت"، في إشارة إلى القصف المستمر والعنيف الذي خلف دماراً هائلاً وأعداداً ضخمة من الضحايا.

وأكد غالانت، في تصريح له خلال زيارة قام بها إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية، التي استهدفتها إيران مؤخراً، أن "من يعتقد أن محاولة استهدافنا ستردعنا عن العمل عليه أن ينظر إلى غزة وبيروت"، وفق ما نقلته عنه قناة "كان" العبرية.

وشدد على أن "إيران لم تمس قدرات سلاح الجو الإسرائيلي. الإيرانيون لم يخدشوا حتى قدراتنا، حيث لم يتعطل أي سرب ولم تتضرر أي طائرة"، على حد قوله.

وواصل غالانت حديثه قائلاً: "لا يوجد مدرج واحد لا يسمح بالإقلاع، ولا يوجد ضرر على استمراريتنا. إن عمل سلاح الجو، سواء في الدفاع أو الهجوم، يعطي الحياة لمواطني دولة إسرائيل"، حسب تعبيره.

واستمع إلى إفادة من قائد القاعدة الجوية عن نشاط أسراب سلاح الجو في ساحات القتال، مؤكداً تشديده على زيادة الاستعداد لاحتمال القيام بنشاط هجومي في ساحات إضافية، وفق القناة 7 العبرية.

MENAFN06102024000205011050ID1108750478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث