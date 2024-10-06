غالانت يتوعد إيران بسيناريو غزة وبيروت

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- توعد الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إيران "بسيناريو مشابه لما يحدث في غزة وبيروت"، في إشارة إلى القصف المستمر والعنيف الذي خلف دماراً هائلاً وأعداداً ضخمة من الضحايا.

وأكد غالانت، في تصريح له خلال زيارة قام بها إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية، التي استهدفتها إيران مؤخراً، أن "من يعتقد أن محاولة استهدافنا ستردعنا عن العمل عليه أن ينظر إلى غزة وبيروت"، وفق ما نقلته عنه قناة "كان" العبرية.

وشدد على أن "إيران لم تمس قدرات سلاح الجو الإسرائيلي. الإيرانيون لم يخدشوا حتى قدراتنا، حيث لم يتعطل أي سرب ولم تتضرر أي طائرة"، على حد قوله.

وواصل غالانت حديثه قائلاً: "لا يوجد مدرج واحد لا يسمح بالإقلاع، ولا يوجد ضرر على استمراريتنا. إن عمل سلاح الجو، سواء في الدفاع أو الهجوم، يعطي الحياة لمواطني دولة إسرائيل"، حسب تعبيره.

واستمع إلى إفادة من قائد القاعدة الجوية عن نشاط أسراب سلاح الجو في ساحات القتال، مؤكداً تشديده على زيادة الاستعداد لاحتمال القيام بنشاط هجومي في ساحات إضافية، وفق القناة 7 العبرية.