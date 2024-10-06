غالانت يتوعد إيران بسيناريو غزة وبيروت

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- توعد وزير
الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إيران "بسيناريو مشابه لما يحدث في غزة وبيروت"، في إشارة إلى القصف المستمر والعنيف الذي خلف دماراً هائلاً وأعداداً ضخمة من الضحايا.
وأكد غالانت، في تصريح له خلال زيارة قام بها إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية، التي استهدفتها إيران مؤخراً، أن "من يعتقد أن محاولة استهدافنا ستردعنا عن العمل عليه أن ينظر إلى غزة وبيروت"، وفق ما نقلته عنه قناة "كان" العبرية.
وشدد على أن "إيران لم تمس قدرات سلاح الجو الإسرائيلي. الإيرانيون لم يخدشوا حتى قدراتنا، حيث لم يتعطل أي سرب ولم تتضرر أي طائرة"، على حد قوله.
وواصل غالانت حديثه قائلاً: "لا يوجد مدرج واحد لا يسمح بالإقلاع، ولا يوجد ضرر على استمراريتنا. إن عمل سلاح الجو، سواء في الدفاع أو الهجوم، يعطي الحياة لمواطني دولة إسرائيل"، حسب تعبيره.
واستمع إلى إفادة من قائد القاعدة الجوية عن نشاط أسراب سلاح الجو في ساحات القتال، مؤكداً تشديده على زيادة الاستعداد لاحتمال القيام بنشاط هجومي في ساحات إضافية، وفق القناة 7 العبرية.
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