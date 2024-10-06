’شكودا الشرق الأوسط‘ تزيح الستار عن ’سكالا‘ و’كاميك‘ الجديدتين

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- Performance Communications) دبي (الإمارات العربية المتحدة)، 3 أكتوبر2024 – أعلنت ’شكودا الشرق الأوسط‘ عن وصول ’شكودا سكالا‘ (Škoda Scala) و’شكودا كاميك‘ (Škoda Kamiq) الجديدتين إلى المنطقة. ويجمع هذان الطرازان المحدَّثان بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطوّرة وخصائص السلامة المعزَّزة، مما يؤكّد أكثر على التزام ’شكودا‘ بتوفير مركبات عملية عالية الجودة تلبّي الخيارات المفضَّلة الفريدة للسائقين في المنطقة.
ويأتي طرازا ’كاميك‘ و’سكالا‘ الجديدان، المصمَّمان للقيادة في المدينة وللرحلات الطويلة على حدّ سواء، مع ابتكارات حديثة متطوّرة، ومن المتوقَّع أن يتركا أثراً قوياً في أسواق الشرق الأوسط. وهما يتمتّعان بتصميم عصري وأداء فعّال ويقدّمان باقة من الخصائص والمزايا المتقدّمة.
تُعتبَر ’شكودا كاميك‘ مركبة كروس أوفر عملية، وهي الآن تتميّز بمظهر واثق أكثر، وشخصية مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) قاسية، وتقنيات متطوّرة. وبفضل حجمها المدمَج وكفاءتها الممتازة باستهلاك الوقود وتقنيات الاتصال المتطوّرة التي تحويها، فإنها تُعدّ مثالية لطرقات المدينة والطرقات السريعة معاً.
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