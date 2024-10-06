أستاذ بمؤسسة قطر: تدريس الموسيقى وسيلةٌ ناجعةٌ لتكريس الهوية الثقافية للطلاب

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 5 أكتوبر 2024: بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للمعلم، دعونا نتوقف عند تخصص تدريس الموسيقى الذي قد يراه البعض ترفًا أكاديميًا – وهو على خلاف ذلك. من هذا المنطلق، يرى ياسين العياري، أستاذ الموسيقى في أكاديمية قطر – الوكرة، إحدى المدارس المنضوية تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، أن تدريس الموسيقى يعد وسيلة ناجعة لفهم وتكريس الهوية الثقافية والتاريخية وتعزيز الأواصر الاجتماعية؛ فمعرفة ثقافة أي شعب من الشعوب تمر بالأساس عبر مدى تجذر موسيقاه في الوعي الجمعي لأفراد مجتمعه، لا سيما فئة النشء والشباب.
والجدير بالذكر أن الاحتفاء باليوم الدولي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، يأتي تقديرًا للدور المركزي الذي يضطلع به المعلم في تنمية الأجيال وصقل المهارات والمعارف التي تبقى حجر الزاوية في تقدم البلدان والمجتمعات. فبالنظر لإسهام المعلم والتضحيات الجسام والجهود الجبارة التي يقوم بها، فإنه ليس من باب المبالغة القول إن دور المعلم لا يقتصر على نقل المعارف فحسب، بل يتعداه ليضطلع بمهام المربي والموجه والقائد في بناء المجتمعات وتشكيل مستقبل الأجيال.
وبحسب هذا الأستاذ، التونسي المولد، والحائز على شهادة البكالوريوس في علم موسيقى الشعوب من جامعة السوربون بفرنسا، فإنه ينبغي النظر إلى الموسيقى على أنها علم قائم بذاته، إلى جانب كونها فنًا وترفيهًا. إنها مجال واسع يُدرَّس من عدة زوايا، بما في ذلك النظرية الموسيقية وتاريخ الموسيقى وعلم الصوتيات، علاوة على التركيب الموسيقي. فالموسيقى تحتوي على مكونات منهجية يمكن دراستها وتحليلها بشكل علمي، إلى جانب كونها تجربة إنسانية وفنية تعتمد على الإبداع والتعبير عن المشاعر.
وشدد العياري، عازف الناي المحترف، الذي فاز مؤخرًا بجائزة المعلم المميّز، ضمن فعاليات منتدى التعليم ما قبل الجامعي 2024 لمؤسسة قطر، على أنه يُدرِّس الموسيقى كعلم، وليس كطرب غير خاضعٍ لضوابط منهجية. على النقيض من ذلك، فإنه بات بالإمكان دراسة الأصوات والترددات والذبذبات، وهو ما يعطي للجملة الموسيقية بعدًا علميًا يمكن دراسته وتجربته.
ودعا المتحدث إلى ضرورة الحفاظ على التراث الموسيقي القطري، مشيرًا إلى أنه منذ وصوله إلى الدوحة في سنة 2011، شرع في تدريس موسيقى الناي بأكاديمية قطر للموسيقى، قبل أن يصبح لاحقًا رئيس قسم الموسيقى العربية بذات الأكاديمية. وفي سنة 2019، انتقل للعمل في مدرستين تعملان تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، وهما على التوالي مدرسة طارق بن زياد، التي تعتمد منهج البكالوريا الدولية، و"أكاديميتي" التي تعد المدرسة التقدمية الأولى من نوعها في قطر. وفي شهر سبتمبر المنصرم، انتقل إلى العمل في أكاديمية قطر – الوكرة.
وأوضح الأستاذ العياري، الذي يحضر حاليًا لنيل درجة الدكتوراه في مجال الموسيقى المحلية بجامعة السوربون الفرنسية، أن المنظومة التعليمية لمؤسسة قطر تتيح له مساحات تتسم بالخلق والابداع، مضيفًا أنه بفضل التكامل والانسجام الذي يميز منظومة مؤسسة قطر، فإن تدريسه الموسيقى في أربع مدارس تابعة للمؤسسة كان يعطيه الانطباع بأنه لم يغادر عمله إلى وجهة جديدة أو مختلفة، مستطردًا بأن كل تجربة خاضها على صعيد مدارس مؤسسة قطر كانت لها خصوصياتها وقيمتها المضافة.
وقال إنه يحرص على نقل معارفه وشغفه بالموسيقى، لا سيما تلك المتعلقة بالموروث الثقافي والفني القطري، إلى النشء الصاعد. واعتبر ان مؤسسة قطر تعد بمثابة عائلته التي تتفهم تطلعاته الموسيقية. في هذا الصدد، أشار إلى أنه اشتغل على مجموعة من الأغاني الموسيقية القطرية، ضمن مبادرة "أهازيج"، بالتعاون مع قسم المبادرات الاستراتيجية في التعليم ما قبل الجامعي – وهو المشروع الذي أثمر إعادة توزيع العديد من هذه الأغاني بدقة وتسجيلها باحترافية عالية، وذلك بمشاركة طلاب من مدارس مؤسسة قطر.
وأشار العياري إلى أن مشروع "أهازيج" كان قد رأى النور في مدرسة طارق بن زياد، ثم اعتمدته "أكاديميتي"، ولاحقًا أكاديمية قطر – الوكرة، مضيفًا أن هذا المشروع أخذ منحًى آخر مكنه من الانتشار على الصعيد الوطني بعد احتضانه من قبل منصة "راسخ"، التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على إنشاء روابط جديدة بين مختلف المعارف والقضايا العالمية والمحليّة، مع الحفاظ على الدّين والهويّة والتّراث واللّغة العربيّة والاعتزاز بها.
بخصوص تجاوب الطلاب مع الإقبال على المحتوى الموسيقي، أكد العياري أنهم يحبون الموسيقى والفنون. هم في حاجة فقط الى تأطير قائم على التجاوب وإيصال المعلومة بشكل تفاعلي يثير شغفهم، موضحًا أن ربط الموسيقى التراثية بالهوية الثقافية والحضارية للطلاب من شأنه تعزيز شعورهم بالفخر والانتماء المتجذر إلى بلدهم.
وأبرز أن "اتباع خطوات عملية تجمع بين التعلم والتسلية - كالتنوع في الاختيارات الموسيقية ومن مختلف المناطق والثقافات، وتعزيز مشاركة الأسر، والإعلاء من شأن التراث الثقافي - كلها عوامل تحبب الطلاب في موروثهم الموسيقي".
كما أن الاعتماد على أساليب ممتعة تثير فضول الطلاب، من قبيل كيف يصدر الصوت من الناي، وما معنى أن تطربك جملة موسيقية على الرغم من سماعها لأول مرة، وكيف تؤثر الموسيقى على الدماغ البشري – بل وحتى على النباتات والحيوانات من خلال الذبذبات والموجات الصوتية الصادرة عن الجملة الموسيقية - هي أيضًا من الطرق الناجعة لجعل الطلاب ينظرون إلى العمل الموسيقي على أنه علم قابل للتمحيص والتجربة.
وبحسب الأستاذ العياري: "مخطئ من يعتقد أن هذا الجيل من الأطفال والشباب قد أشاح بوجهه عن الموسيقى التراثية الأصيلة أو عن تجليات ثقافة أجداده. هذا الجيل متعلق بتاريخه – حتى وإن كنا نلاحظ بعض الصعوبات في إظهار هذا التعلّق المكنون بالشكل المنشود. البذرة موجودة، ما علينا سوى العمل على جعلها تكبر لتصبح شجرة تسر الناظرين". وعليه، فإن بوادر الاستعداد لاستيعاب موسيقاهم المحلية متجذره في ذواتهم، حتى في خضم دينامية التغيير التي تبقى أمرًا واقعًا في عالمنا الحديث".
وأضاف أنه "قد يصعب الوقوف في وجه انفتاح الطلاب على الاقبال على الموسيقى العصرية الدولية، لكن ذلك لا يعني أبدًا أنهم منفصلين على تجليات تراثهم وثقافتهم المحلية". إن الاهتمام الطلابي الذي تحظى به الكثير من المبادرات والفعاليات التي تقام على مدار العام، والتي تتناول المهرجانات الشعبية والحكايات الشعبية وتعليم الأغاني والأهازيج التراثية، هي خير دليل على ارتباط هؤلاء الطلاب بتراثهم وشعورهم بالفخر تجاه هويتهم وقيمهم.
وخلص الأستاذ العياري إلى أن تدريس الموسيقى يحتاج في العموم إلى مراجعة نوعية، على اعتبار أن المناهج الموسيقية الحالية ينبغي أن تستند على أساليب تربوية وترفيهية تعتمد على التفاعل والإبداع، أخذًا بعين الاعتبار الاحتياجات المتطورة باستمرار للجيل الراهن. ولفت أيضًا إلى أنه "ينبغي الاستثمار أكثر في الجانب التراثي حتى تبقى الموسيقى المحلية تحظى باهتمام الآباء والأجداد والأطفال على السواء. فحب الموسيقى يمكن أن يجعل صراع الأجيال على المستوى الموسيقي يختفي إلى الأبد. علينا فقط أن نحسن تدريسها لأطفالنا."
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