مؤسسة قطر تسلط الضوء على الشمولية والابتكار في منتدى التعليم ما قبل الجامعي

(MENAFN
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الدوحة، قطر، 5 أكتوبر 2024: ركز منتدى التعليم ما قبل الجامعي السنوي، الذي عقدته مؤسسة قطر، على أهمية الشمولية والابتكار في التعليم، حيث استعرض الأولويات الرئيسية في الرؤية المستقبلية للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، وكذلك الأهداف الأساسية للمؤسسة في تعزيز التطور التعليمي داخل المجتمع.
خلال المنتدى، أعلنت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، عن الرؤية التعليمية المستقبلية لمدارس مؤسسة قطر التي تمتد حتى عام 2040، قائلة: "بالنظر إلى التغييرات والتحديات السريعة التي يواجهها التعليم في العالم، نسعى إلى تطوير مجموعة متنوعة من البرامج المعرفية والقائمة على المهارات، حيث نركز بشكل خاص على المهارات الحياتية والاجتماعية، بهدف إنشاء فرص جديدة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فضلًا عن تمكين الأفراد الموهوبين."
وأردفت آل خليفة بالقول: "إدراكًا للطلب المتزايد على البرامج التي نقدمها، تتضمن رؤيتنا المستقبلية توسيع برامجنا التعليمية لتشمل المزيد من مناطق قطر، مما يضمن أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين".
وأكدت آل خليفة أن هذه المبادرات ضرورية لدعم الجهود المستمرة لتحقيق الشمولية في التعليم. وحثت أعضاء التعليم ما قبل الجامعي على "مواصلة تقديم الأفكار التي تعزز وتدعم طلابنا، لضمان توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل فرد."
كما أعربت آل خليفة عن امتنانها لجميع المتطوعين الذين قدموا الدعم للمجتمع الفلسطيني ومساندة من تم إجلاؤهم إلى قطر، قائلًة: "لقد خففت مساهماتكم من معاناتهم وأضاءت حياتهم، أنتم تجسدون روح المسؤولية الاجتماعية وتظهرون أهمية الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم الجهود الإنسانية."
وفي إطار الاحتفاء بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، كرم المنتدى مجموعة من الأفراد على جهودهم وتفانيهم في العمل. وتم تقديم أربع جوائز لعدد من معلمي وموظفي التعليم ما قبل الجامعي، وشملت جائزة المعلم المتميز، والممارس المتميز، والفريق المتميز، والطالب المتميز. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم أصحاب أطول مسيرة مهنية بمدارس مؤسسة قطر.
كما سلطت آل خليفة الضوء على الدور الحاسم للمعلمين والمربين في نجاح التعليم ما قبل الجامعي، مشيرةً إلى أن: "إنجازاتنا تشهد على التزامكم الراسخ وتفانيكم، أنتم الركائز التي تقوم عليها مسيرتنا التعليمية، ومن خلال جهودكم الدؤوبة يتحقق هذا النجاح."
وتابعت آل خليفة: "لقد تحول تفانيكم ليصبح أكثر من مجرد سعي أكاديمي؛ إذ أصبح بوابة للإبداع والابتكار والاكتشاف. لقد كان العام الماضي مليئًا بالمبادرات الرائدة والبرامج والإنجازات التي أثرت التجربة التعليمية لجميع طلابنا."
اختتمت آل خليفة كلمتها بتشجيع المعلمين على إلهام طلابهم لتبني المواطنة العالمية والتعليم المستدام، قائلًة: "نتشارك جميعًا المسؤولية في أن نكون وكلاء للتغيير الإيجابي. معًا، دعونا نحرص على أن يُحدث التعليم تغييرًا إيجابيًا في حياة الأفراد، ويصل إلى المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم." وأضافت: "من خلال التزامكم، سنبني على إنجازاتنا ونسعى لتحقيق نجاحات أكبر من شأنها أن تشكل مستقبل أجيالنا ووطننا."
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